إيركايرو تسيّر رحلات من كوبنهاجن بالدنمارك إلى شرم الشيخ

في إطار استراتيجية وزارة الطيران المدني لتنشيط حركة السياحة الوافدة إلى مصر، صرّح ياسر الرملي، رئيس مجلس إدارة شركة إيركايرو، بأنه تم تدشين خط كوبنهاجن شرم الشيخ الجديد، حيث تصل، اليوم، مطار شرم الشيخ الدولى أولى رحلات الشركة المنتظمة رقم 780 S M من العاصمة الدنماركية كوبنهاجن، وعلى متنها 153 سائحًا.





وأضاف الرملى أن "إيركايرو" تعمل على زيادة أسطولها الجوى ليصل إلى 10 طائرات مع نهاية العام الحالى، وأن الشركة تصل حاليًّا إلى 16 مدينة بـ10 دول أوروبية، بالإضافة إلى 8 مدن بـ5 دول عربية، حيث تسيِّر الشركة 115 رحلة أسبوعية من 10 مطارات داخل جمهورية مصر العربية، بواقع 65 رحلة إلى مدن أوروبية، و50 رحلة إلى دول الشرق الأوسط.



