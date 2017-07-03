لجنة لزيارة المناطق المحرومة من الكهرباء بحلوان والتبين

وافق محمد شاكر، وزير الكهرباء، على تشكيل لجنة خاصة لزيارة مناطق حلوان والتبين؛ لبحث توصيل الكهرباء للمناطق المحرومة.

جاء ذلك خلال مناقشة طلب الإحاطة المقدَّم من النائب مصطفى بكري للوزير حول حرمان بعض المناطق من الكهرباء في حلوان والتبين، بلجنة الطاقة والبيئة بمجلس النواب برئاسة النائب طلعت السويدى.