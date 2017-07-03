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أسعار الذهب
متوسط أسعار الذهب بالعملة المصرية
السعر بالجنيه المصري
الوحدة
592.00
عيار 21
507.00
عيار 18
677.00
عيار 24
4736.00
الجنيه الذهب
اسعار السلع
اسعار السلع الاساسية بالجنيه المصرى
السعر بالجنيه المصري
السلعة
9.00
الارز
16.00
الزيت
10.00
السكر
8.00
المكرونة
7.00
الدقيق
3.50
الشاي 40 جم
80.00
المسلى الطبيعي
40.00
المسلى الصناعي
35.00
الفراخ البلدي
28.00
الفراخ البيضاء
45.00
ديك رومي
45.00
بط
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سمك بلطي
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سمك بوري
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سمك مكرونة
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جمبري
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كابوريا
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لحم بتلو
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لحم كندوز
130.00
لحم ضاني
سيـــاســة
البرلمان يختتم دور الانعقاد الثاني نهاية الأسبوع
الإثنين 03 يوليه 2017 07:16 م
على عبد العال 3
أخر الأخبار
على عبد العال 3
ياسمين فواز
أعلن الدكتور عبد العال، رئيس مجلس النواب، رفع دور الانعقاد الثاني نهاية الأسبوع الحالي، على أن يتم بدء دور الانعقاد الثالث فى الخميس الأول من أكتوبر المقبل.
مجلس النواب
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