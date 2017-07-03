البرلمان يختتم دور الانعقاد الثاني نهاية الأسبوع

أعلن الدكتور عبد العال، رئيس مجلس النواب، رفع دور الانعقاد الثاني نهاية الأسبوع الحالي، على أن يتم بدء دور الانعقاد الثالث فى الخميس الأول من أكتوبر المقبل.



