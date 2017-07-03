اقتصادية النواب تقدم مقترحاتها بشأن لائحة الاستثمار حتى الأربعاء

قرَّر أعضاء اللجنة الاقتصادية بمجلس النواب، اليوم الاثنين، تقديم مقترحاتهم بشأن مسوَّدة مشروع اللائحة التنفيذية لقانون الاستثمار الجديد بحد أقصى الأربعاء المقبل، إلى لجنة مشكَّلة من ممثلي عدد من الوزارات برئاسة الدكتورة سحر نصر، وزيرة الاستثمار والتعاون الدولى، والتي شكّلتها بناءً على تكليف المهندس شريف إسماعيل، رئيس مجلس الوزراء، فى إطار الحوار المجتمعى الذى تقوم به الوزارة حول مسوَّدة اللائحة التنفيذية لقانون الاستثمار.





واستعرض المستشار محمد عبد الوهاب، المستشار القانوني لوزيرة الاستثمار والتعاون الدولي، الخطوات التي اتخذتها الوزارة عقب إصدار قانون ضمانات وحوافز الاستثمار، موضحًا أن اللجنة عقدت 6 جلسات خلال شـهر رمضان؛ لإنهاء المسوَّدة الأولى لللائحة خلال شـهر، مشيرًا إلى أنه تمت مخاطبة الوزارات لعرض رؤيتها بشأن مسوَّدة اللائحة، مشيرًا إلى أن كل صفحة بمشروع اللائحة تتضمن هامشًا يوضح ملاحظات وتعليقات الوزارات على اللائحة وما تم الأخذ به، معلنًا عن الانتهاء من 9 تسويات ودّية بين بعض المستثمرين والدولة.





وأكد عبد الوهاب أن مسوَّدة مشروع اللائحة تتضمن 5 أبواب تشمل مواد توضح طبيعة الحوافز والضمانات وتنظم بيئة الاستثمار وعمل مركز خدمات المستثمرين ومكاتب الاعتماد وإجراءات الرقابة اللاحقة والحوكمة وطبيعة المناطق الاستثمارية والحرة، كما حددت نظام المميكن والموحد لتقديم خدمات التأسيس وما بعد التأسيس للمستثمر من خلال شبكات الربط الإلكترونى وغيرها من الوسائل التكنولوجية اللازمة، وإتاحة هذا النظام عبر شبكة المعلومات الدولية بطريقة آمنة.



