الدمراوي : زيادة أسعار المحروقات ضربة موجعة لشركات المقاولات

صرح المهندس سهل الدمراوي، عضو الاتحاد المصري لمقاولي التشييد والبناء، بأن الأثر السلبي لزيادة أسعار المحروقات يمكن تخفيفه بتطبيق المادة 22 من قانون المناقصات والمزايدات، والتي تُوصي بإدخال جميع متغيرات كل البنود لمعادلة فروق الأسعار دون الحاجة لاستحداث تشريعات وقرارات تستغرق وقتًا كبيرًا وتدفع ثمنه شركات المقاولات والمرتبطون بهذا القطاع المهم.

وطالب الدمراوي الحكومة بإصدار تعليمات واضحة لسرعة تفعيل المادة 22 دون تباطؤ، مناشدًا بتفعيل قرار مجلس الوزراء الصادر في 22 يونيو الماضي بمدّ ستة أشهر للمشروعات السارية في مارس 2016 وحتى نهاية العام.