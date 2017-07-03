زيادات مرتقبة لأسعار مكونات السيارات.. وسط توقعات بتراجع المبيعات

مكونات السيارة 9

علي توفيق : 20% ارتفاعًا بتكلفة الانتاج .. و10% لخدمات النقل



عبداللطيف الذهال: انخفاض القدرة النتافسية لصادرات "المغذية"



أحمد عوض



قرر عدد من مستهلكي السيارات، تأجيل قراراتهم الشرائية بعدما أن أقرت الحكومة زيادات أسعار البنزين خلال اﻷسبوع الماضي، ليمثل اقتناء سيارات جديدة عبءًا فى ظل ارتفاع تكلفة التشغيل كما ان القفزات المرتقبة لاسعار السيارات ستزيد من فجوة السوق وتراجع مبيعاتة ،ومن ابرز الاعباء زيادة تكلفة الشحن على مكونات السيارات الامر الذى سيرفع من فاتورة اقتناء السيارات التى تجمع محلياً.



وأجمع عدد من مسئولي شركات الصناعات المغذية للسيارات، أن قرار زيادة أسعار البنزين سينعكس بالسلب علي حجم القوة الشرائية بسبب الزيادات المرتقبة لاسعار الشحن التي قد ترتفع بنسبة تترواح ما بين 10 و30%، فضلا التأثير فى القدرة التنافسية "للمكونات المحلية" داخل الإسواق الخارجية.



وكانت الحكومة قد أقرت يوم الخميس الماضي، زيادة أسعار المنتجات البترولية والغاز الطبيعى، ليرتفع سعر لتر البنزين 80، لنحو 3.65 جنيه مقابل 235 قرشًا، وبلغ 5 جنيهات للتر 92 بعدما كان 350 قرشاً، كما تحرك سعر السولار من 235 قرشا إلى 3.65 جنيه.



أكد علي توفيق رئيس رابطة الصناعات المغذية للسيارات، أن ارتفاع تكلفة فاتورة الانتاج بنسبة قد ستصل إلي 20%، بالتزمن مع زيادة أسعار المحروقات عبر الزيادات المحصلة علي خدمات النقل التي قد ستتجاوز نسبة الـ 10% موضحًا أن قطاع النقل يمثل المحورالرئيسي لدي قطاع الصناعات المغذية من نقل مستلزمات الانتاج والمكونات المصدرة للخارج.



وأشار إلي أنه العديد من شركات الصناعات المغذية ستتفاوض مع مصانع السيارات؛ للوقوف علي نسب الزيادات المرتقبة للمكونات الموردة لها – مرجحًا أت يتم زيادة أسعارها بنسب تتراوح بين 7 و 9 %، متوقعًا أن تتراجع حجم المبيعات الاجمالية للشركات خلال الفترة المقبلة، بالتزامن مع تقليص حجم الكميات الموردة لمصانع السيارات.



من جانبة قال عبد اللطيف الذهال مدير التسويق بشركة أوتو تراك للصناعات المغذية للسيارات- المتخصصة في صناعة "المرايات،الفوانيس، الاكصدامات،الرفارف، أنه من المرتقب زيادة أسعار منتجات أوتو تراك خلال الفترة المقبلة - نظرًا لارتفاع تكلفة الانتاج موضحًا أن شركات خدمات النقل، قامت بتحريك أسعارها بنسبة تصل 30%، تحت وطاة زيادة اسعار المحروقات.



وأكد أن قرار زيادة أسعار الوقود، قد سينعكس بالسلب علي قطاع مصدري الصناعات المغذية، من خلال تراجع حجم القدرة التنافسية داخل الاسواق الخارجية في ظل ارتفاع حجم تكلفة المنتج المحلي عن نظيرة من الدول اﻷخري - كاشفًا عن أن الخطة التسويقية لـ أوتو تراك" تركز علي تصدير ما يقرب من 50 -60 % من إجمالي حجم الانتاج.



وتابع عبد اللطيف: أن حجم مبيعات أوتو تراك قد شهدت تراجعًا بنسبة تصل إلي 40 % خلال النصف اﻷول من العام الجاري، لتسجل بيع ماي قارب من 700 ألف دولار.



في ذات السياق؛ قال تامر الشافي رئيس شعبة الصناعات المغذية باتحاد الصناعات-ورئيس شركة تراست للتصنيع الهندسي، أن قرار زيادة أسعار الوقود، سيزيد من أعباء قطاع الصناعات المغذية للسيارات من خلال انخفاض معدلات الانتاج بالمصانع والشركات متوقعًا أن تقلص شركات السيارات حجم الكميات الموردة لديها من المكونات المحلية، لارتفاع أسعار المكونات.



وأشار الشافعي إلي أن الخطط التسويقية ترتكز علي علي فتح أسواق تصديرية جديدة من أبرزها اﻷفريقية، بهدف زيادة حجم المبيعات موضحًا أن حجم مبيعات السوق المحلية يشهد ركودًا كبيرًا خلال الفترة الحالية، لتراجع حجم الكميات الموردة لمصانع السيارات السيارات في ظل انخفاض حجم مبيعات سوق السيارات.



وكشف الشافعي، عن وجود مفاوضات مع عدد من مصانع السيارات بغينيا، لتغذية تلك المصانع بالمكونات المحلية مشيرًا إلي أن حجم صادرات "تراست للتصنيع الهندسي" تمثل نسبة 10% من حجم الانتاج خلال الوقت الحالي.