برزنتيشن تتحمل 71 مليون جنيه ضريبة عن رعاية اتحاد الكرة

قال كرم كردى، عضو مجلس إدارة اتحاد الكرة المصرى، إن شركة برزنتيشن سوف تسدد 71 مليون جنيه تمثل ضريبة القيمة المضافة لصالح وزارة المالية، بعد فوزها بمزايدة رعاية اتحاد الكرة.





وأعلن الاتحاد المصرى لكرة القدم، أمس، فوز شركة برزنتيشن بمزايدة رعاية الاتحاد لكرة القدم، بعد أن قدَّمت أعلى عرض، خلال المزايدة التي تقدَّمَ لها معها وكالة الأهرام للإعلان ووكالة الأخبار.





ووفقًا للموقع الرسمي لاتحاد الكرة، فازت "برزنتيشن" بحق الرعاية مقابل 405 ملايين جنيه، اعتبارًا من نهاية موسم 2016- 2017 وحتى نهاية كأس العالم 2022.





وأشار كردى، فى تصريحات خاصة، لـ"المال"، إلى أن "برزنتيشن" سوف تسدِّد الضريبة للوزارة، وهو ما يمثل موردًا إضافيًّا للدولة، كما أن الشركة بموجب العقد سوف تلتزم بتحمُّل كل المصروفات اللازمة لإعداد وتأهيل المنتخبات السنوية المتعددة، والمشاركة فى البطولات المختلفة، وهو الأمر الذى يعني أن قيمة الرعاية تفوق 405 ملايين جنيه.



