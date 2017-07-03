أنا ماسبيرو أنت مين.. تطلق حملة لتطوير إعلام الدولة

ماسبيرو

رحاب صبحى:



أعلنت صفحة "أنا ماسبيرو أنت مين" عن إطلاق حملة لجمع كل الأفكار التي يطرحها أبناء ماسبيرو للوصول للهدف الحقيقي لوجود إعلام الدولة الذي يخدم المواطن المصري، ويُعبَّر عنه في معايير للعمل، وتتلقى الحملة الأفكار طوال شهر يوليو 2017 على أن يتم تنسيقها.



ومجالات الأفكار تكون للتطوير في أحد موضوعات خمسة هي: التطوير الإداري، والتطوير هندسي، وتنمية الموارد المالية، وتطوير المحتوي، واللجان التي قررت الهيئة إنشاءها.