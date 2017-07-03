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بورصة وشركات
مديونيات قناة الحياة للإنتاج الإعلامي تتجاوز 20 مليون جنيه
الإثنين 03 يوليه 2017 05:45 م
شبكة قنوات الحياة
أخر الأخبار
شبكة قنوات الحياة
مصطفى طلعت
أكد مصدر بالشركة المصرية لمدينة الإنتاج الإعلامى أن القيمة الإجمالية لمديونيات قناة الحياة للمدينة تتجاوز الـ 20 مليون جنيه، متضمنة استحقاقات إيجارات الاستديوهات والمقارّ الإدارية للقناة.
وأعلنت المدينة، منذ قليل، أن القناة تعهدت لها في خطاب رسمي بسداد كل المديونيات خلال الساعات المقبلة، وأرسلت خطابًا بذلك مرفقًا بعدد من الشيكات وحوالات حق من حسابات كبار المعلنين بالقناة يبدأ استحقاقها خلال يومين.
وأكد المصدر، في تصريحات خاصة، لـ"المال"، أن الشركة تفحص حاليًّا موقف الشيكات المذكورة ومدى توافر أرصدة في حسابات أصحابها، موضحًا أنه في حال الإخلال بأىٍّ من هذه التوقيتات سيتم القطع نهائيًّا وفسخ التعاقدات.
وقررت المدينة إعادة بث القناة مؤقتًا، اعتبارًا من الساعة الرابعة من مساء اليوم، لحين تحصيل مستحقات المدينة فى التوقيتات المحددة.
يُشار إلى أن إدارة مدينة الإنتاج أوقفت، صباح اليوم، كل الخدمات المقدَّمة للحياة بما فيها خدمة كهرباء البث المباشر كإجراء أولي تمهيدًا لفسخ التعاقد المبرم بين المدينة والقناة نهائيًّا لعدم الوفاء بسداد المديونيات المستحَقة عليها، وفقًا لبيان.
المصريه لمدينة الانتاج الاعلامى
مدينة الإنتاج الإعلامي
قناة الحياة
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