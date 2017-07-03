روبكس تستخدم 45 مليون جنيه من متحصلات زيادة رأس المال

روبكس للبلاستيك

مصطفى طلعت



أعلنت شركة روبكس العالمية لتصنيع البلاسيتك والإكلريلك أنها استخدمت 45 مليون جنيه تمثل كامل متحصلات الاكتتاب في زيادة رأس المال.



وقالت الشركة، في بيان للبورصة، اليوم الإثنين، إن المبلغ المذكور تم استخدامه بالتوسع في خطوط الإنتاج من خلال إضافة آلات لإنتاج البالتات وشيزلونجات وكراسي وتربيزات واسطمبات بنحو 10 ملايين جنيه شاملة التركيبات واحتياطي ارتفاع الأسعار.



وأشارت الشركة إلى أنه تم استخدام قيمة المتحصلات أيضا في تخفيض الأرصدة الدائنة لدى الشركة، والتي تقدر بمبلغ 35 مليون جنيه، وذلك وفق ما اعتمده قطاع الأداء الاقتصادي بالهيئة العامة للاستثمار.



يذكر أن روبكس رفعت رأسمالها من 50 إلى 95 مليون جنيه، نهاية 2016، ويصل عدد أسهم الشركة الحالي 19,1 مليون سهم، بقيمة اسمية 5 جنيهات.



وتحولت الشركة إلى الربحية خلال الربع الأول من العام الحالي، لتسجل أرباحا بقيمة 3.06 مليون جنيه، مقابل خسائر بلغت 4.3 مليون جنيه في الفترة المماثلة من العام السابق.