البترول تعلن عن نتائج مزايدة الذهب الأخيرة

4 شركات فازت بـ5 مناطق





نسمة بيومى

تلقى المهندس طارق الملا، وزير البترول والثروة المعدنية، تقريراً من الجيولوجي عمر طعيمة، رئيس الهيئة المصرية العامة للثروة المعدنية، حول نتائج المزايدة رقم (1) لعام 2017، والتي تم طرحها في يناير الماضى للبحث عن الذهب والمعادن المصاحبة له واستغلالها، وذلك في 5 مناطق بالصحراء الشرقية وسيناء.

وشملت نتيجة المزايدة ترسية منطقتى بوكارى وأم سمرة على شركة ريسوليوت مصر ليمتد، ومنطقة أم الروس على شركة فيرتاس مايننج ليمتد الإنجليزية، ومنطقة أم عود وحنجلية على شركة غاز الشرق، ومنطقة دهب على شركة غسان سبان للاستثمارات الإسبانية.

وأكد الوزير أن الوزارة تضع على قائمة أولوياتها العمل على تطوير قطاع الثروة المعدنية من خلال وضع استراتيجيات جديدة بهدف تحقيق الاستغلال الاقتصادى الأمثل للثروات المعدنية وزيادة القيمة المضافة منها لتحويل هذا القطاع إلى أحد ركائز الاقتصاد المصرى وزيادة مساهمته فى الناتج القومى وتطوير أدائه لمواكبة أسواق التعدين إقليمياً وعالمياً، مشيراً إلى أن هذه المزايدة تُعد أولى نتائج قانون الثروة المعدنية الجديد الذى يشجع على جذب المزيد من الاستثمارات إلى قطاع الثروة المعدنية فى مصر والانطلاق بالأنشطة التعدينية للأمام.