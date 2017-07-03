EN
المزيد
طاقة
الاسكندرية
سياسة
ثقافة وفنون
أسواق عربيه
إقرأ لهؤلاء
لايف
رياضة
سيارات
اتصالات و تكنولوجيا
عقارات
نقل و وملاحة
استثمار
اقتصاد و أسواق
تأمين
بنوك
بورصة و شركات
أخر الأخبار
أسعار العملات
أسعار الدولار بالبنوك
سعر الشراء
سعر البيع
البنك
17.84
17.97
البنك المركزى المصرى
17.79
17.89
بنك مصر
17.86
17.96
بنك الإسكندرية
17.88
17.78
البنك الأهلي المصري
17.96
17.86
بنك القاهرة
17.96
17.86
البنك التجاري الدولي CIB
17.95
17.85
البنك العربي الأفريقي
أسعار الذهب
متوسط أسعار الذهب بالعملة المصرية
السعر بالجنيه المصري
الوحدة
592.00
عيار 21
507.00
عيار 18
677.00
عيار 24
4736.00
الجنيه الذهب
اسعار السلع
اسعار السلع الاساسية بالجنيه المصرى
السعر بالجنيه المصري
السلعة
9.00
الارز
16.00
الزيت
10.00
السكر
8.00
المكرونة
7.00
الدقيق
3.50
الشاي 40 جم
80.00
المسلى الطبيعي
40.00
المسلى الصناعي
35.00
الفراخ البلدي
28.00
الفراخ البيضاء
45.00
ديك رومي
45.00
بط
30.00
سمك بلطي
50.00
سمك بوري
60.00
سمك مكرونة
150.00
جمبري
80.00
كابوريا
140.00
لحم بتلو
120.00
لحم كندوز
130.00
لحم ضاني
اقتصاد وأسواق
عاجل.. إعادة بث قناة الحياة بشكل مؤقت
الإثنين 03 يوليه 2017 03:55 م
شبكة قنوات الحياة
أخر الأخبار
شبكة قنوات الحياة
مصطفى طلعت
أكدت مدينة الإنتاج الإعلامي، أن قناة الحياة تعهدت لها في خطاب رسمي بسداد كامل المديونيات خلال الساعات القادمة، وأرسلت خطاباً بذلك مرفقاً بعدد من الشيكات وحوالات حق من حسابات كبار المعلنين بالقناة يبدأ استحقاقها خلال يومين.
وقالت المدينة، في بيان حصلت "المال" على نسخة منه، إنه بناء على ذلك، قررت المدينة إعادة البث مؤقتا اعتباراً من الساعة الرابعة من مساء اليوم الإثنين لحين تحصيل مستحقات المدينة فى التوقيتات المحددة وفى حالة الإخلال بأى من هذه التوقيتات سيتم القطع نهائياً وفسخ التعاقدات.
يشار إلى أن إدارة مدينة الإنتاج الإعلامي قررت، صباح اليوم، إيقاف كافة الخدمات المقدمة للحياة بما فيها خدمة كهرباء البث المباشر كإجراء أولي تمهيداً لفسخ التعاقد المبرم بين المدينة والقناة نهائياً لعدم الوفاء بسداد المديونيات المستحقة عليها.
قناة الحياة
Ikdynamics.com تصميم و تطوير
بوابة جــريدة المال 2017 جميع الحقوق محفوظة
اتصل بنا