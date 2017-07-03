عاجل.. إعادة بث قناة الحياة بشكل مؤقت

شبكة قنوات الحياة



مصطفى طلعت



أكدت مدينة الإنتاج الإعلامي، أن قناة الحياة تعهدت لها في خطاب رسمي بسداد كامل المديونيات خلال الساعات القادمة، وأرسلت خطاباً بذلك مرفقاً بعدد من الشيكات وحوالات حق من حسابات كبار المعلنين بالقناة يبدأ استحقاقها خلال يومين.



وقالت المدينة، في بيان حصلت "المال" على نسخة منه، إنه بناء على ذلك، قررت المدينة إعادة البث مؤقتا اعتباراً من الساعة الرابعة من مساء اليوم الإثنين لحين تحصيل مستحقات المدينة فى التوقيتات المحددة وفى حالة الإخلال بأى من هذه التوقيتات سيتم القطع نهائياً وفسخ التعاقدات.



يشار إلى أن إدارة مدينة الإنتاج الإعلامي قررت، صباح اليوم، إيقاف كافة الخدمات المقدمة للحياة بما فيها خدمة كهرباء البث المباشر كإجراء أولي تمهيداً لفسخ التعاقد المبرم بين المدينة والقناة نهائياً لعدم الوفاء بسداد المديونيات المستحقة عليها.