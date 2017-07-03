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تأميـــن
لجنة الحريق باتحاد التأمين تستعرض أنشطتها نهاية العام
الإثنين 03 يوليه 2017 03:40 م
اتحاد التأمين
أخر الأخبار
الاتحاد المصر للتأمين
المال ـ خاص
تدرس اللجنة العامة للحريق بالاتحاد المصرى للتأمين تنظيم ندوة قبل نهاية العام، لاستعراض أنشطتها خلال عام 2016.
وقال وليد سيد مصطفى، نائب رئيس اللجنة و خبير التأمين الاستشارى، إن الندوة سوف تناقش أيضا أحد الموضوعات الذى سيتم تحديده خلال الفترة المقبلة لتسليط الضوء عليه.
وأضاف أن اللجنة تنظر اعتماد المجلس التنفيذى لتأمينات الممتلكات، والمسئوليات لضوابط الاكتتاب عند التأمين على بعض الأنشطة، و الصناعات الخطرة، مثل الخشب و الكتان و الورق و الزيوت، و الكيماويات و«الفوم» تمهيدا لإصدارها فى منشور رسمى، عبر الاتحاد لكى تسترشد بها شركات التأمين عند الاكتتاب فى تلك الأخطار .
وأوضح أن اللجنة لاحظت أن أغلب الحرائق فى السوق لدى عملاء يعملون فى تلك الأنشطة، لذا تمت دراسة ضوابط الاكتتاب فى تلك الأخطار، ومنها ضوابط للمعاينة وإدارة الخطر، مشيرا إلى أن أبرز توصيات اللجنة هى مطالبة شركات التأمين فى السوق عدم المنافسة السعرية الضارة فى تلك الأنشطة الصناعية الخطرة، والتى تؤدى إلى تدنى الأسعار عن السعر الفنى العادل والكافى لتغطية الخطر، ومواجهة التعويضات، كما اقترحت اللجنة وضع حد أدنى يتحمله العميل عن التأمين على تلك الأنشطة، هو 10 % لضمان عناية العميل بالخطر و تحسين مستوى الخطر .
وأكد أن أبرز توصيات اللجنة أيضا، هو ضرورة أن يكون تخزين تلك المواد متوافق مع طبيعة المادة المخزنة ومكان التخزين، والتهوية والتخلص من النفايات فى أماكن بعيدة، مع السماح بوجود فراغات بين الرصات لتلك المواد لمنع الاحتكاك الذى قد ينتج عنه حريق، وتتفاقم الخسارة بسرعة نتيجة لكون تلك المواد قابلة وسريعة الاشتعال، نظرا لطبيعتها الخاصة، كما طالبت اللجنة بضرورة توافر طفايات حريق صالحة للاستخدام ومناسبة لطبيعة المواد، وعلى سبيل المثال لا تستخدم المياه فى إطفاء حرائق الزيوت، والحريق الناتج عن ماس كهربائى عبر الماء.
ولفت إلى أن توصيات اللجنة فيما يخص المعاينة، هى ضرورة توافر أكثر من مصدر ماء لإطفاء الحريق و كذلك ألا يقل ضغط الماء عن 8 «بار» مع وجود طلمبات صالحة للاستخدام، و أخرى احتياطية فى حالة انقطاع التيار الكهربائى، مع التخلص من الحشائش وتوافر أجهزة إنذار مبكر، واتصال مباشر مع الشرطة والمطافىء.
الاتحاد المصري للتأمين
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