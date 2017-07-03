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بورصة وشركات
سبينيس مصر ترصد تغييرات قوائم أسعار 1100 شركة موردة
الإثنين 03 يوليه 2017 03:13 م
سبينس مصر
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سبينس مصر
دعاء حسنى:
عقد مهند عدلى، الرئيس التنفيذى لسلسلة سبينيس مصر، اجتماعا ً أمس مع إدارة المشتريات بالسلسلة لرصد التغييرات بالقوائم السعرية للشركات الموردة للسلسلة، والبالغة 1100 شركة، فى 22 ألف سلعة خلال أسبوع.
وتعمل شركة سبينس مصر فى السوق المحلية منذ أكثر من 10 سنوات، وتمتلك أكثر من 12 فرعا فى مناطق متنوعة، وتقدم الفروع التابعة لها السلع الغذائية والإلكترونية والاستهلاكية.
وقال عدًلى، لـ"المال"، إن هناك صعوبة فى الوقوف بدقة على التغييرات التى لحقت بأسعار السلع عقب زيادات أسعار الوقود، خاصة أن أغلب الشركات ما زالت تدرس تأثير القرارات الحكومية الأخيرة على تكلفة إنتاجها عقب فترة الإجازات، ومن المنتظر أن تتوصل أغلب الشركات لقرار بشأن قوائم اسعارها بنهاية الأسبوع الجارى.
وأضاف أن حركة الطلب من قبل المستهلكين على السلع الغذائية والاستهلاكية ومنها الإلكترونية "طبيعية"، ولا يوجد تهافت من قبل المستهلكين لشراء السلع و تخزينها تخوفأ من زيادات سعرية فى أسعار السلع، رغم زيادة أسعار الوقود ورفع ضريبة القيمة المضافة من 13 إلى 14%.
كان عدلى قد توقع فى تصريحات سابقة لـ"المال"، أن تشهد أسعار جميع السلع الغذائية والاستهلاكية ارتفاعا تأثرا برفع أسعار الوقود والكهرباء وزيادة ضريبة القيمة المضافةً، ليتجاوز معدل التضخم نسبة الـ32% كاسرا الأرقام القياسية التى سجلها عقب الموجة الأولى من قرارات الإصلاح الاقتصادي عقب تطبيق ضريبة القيمة المضافة والتعويم ورفع الأول لأسعار الوقود.
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