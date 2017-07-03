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بنـــوك
دولار المركزي يخسر 14 قرشا ويسجل 17.87 جنيه للشراء
الإثنين 03 يوليه 2017 03:11 م
المركزي
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المركزي
هبة محمد:
أوضح البنك المركزي على موقعه الإلكتروني أن سعر الدولار لديه خسر 14 قرشا دفعة واحدة خلال تعاملات اليوم الإثنين، ليستقر عند مستوى أقل من 18 جنيه للشراء، وذلك لأول مرة منذ أبريل الماضي.
وقال المركزي إن سعر شراء الدولار لديه سجل 17.8781 جنيه، بدلاً من 18.0276 جنيه أمس، كما حقق سعر البيع 18.0114 جنيه، مقابل 18.1518 جنيه أمس الأحد.
ويعد هذا الانخفاض تحت مستوى 18 جنيها هو الثالث من نوعه منذ تطبيق قرار تحرير سعر صرف الجنيه مقابل العملات الأجنبية في نوفمبر 2016، إذ تراجع شراء دولار المركزي إلى مستوى 17.9943 جنيه في 4 أبريل الماضي، وإلى 17.8673 جنيه في 9 فبراير الماضي، كما تراجع سعر البيع تحت هذا المستوى مرة واحدة فقط في 12 فبراير 2017.
وتذبذت أسعار دولار المركزي بين الصعود والهبوط منذ بداية تطبيق التعويم، لينخفض ملامسا مستوى أكثر من 15 جنيها في نهاية فبراير الماضي، إلا أنه عاود الارتفاع مجدداً خلال الشهور التالية مستقراً عند مستوى 18 جنيها.
وحقق دولار المركزي أعلى سعر صرف فى تاريخ العملة المحلية يوم الثلاثاء 20 ديسمبر بواقع 19.5605 جنيه للبيع و 19.1530 جنيه للشراء.
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