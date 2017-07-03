المنتخب الألماني يعود لبلاده عقب التتويج بكأس القارات

فوز ألمانيا بكأس القارات



وكالات



عاد المنتخب الألماني لكرة القدم، إلى بلاده اليوم الاثنين، ولم يتقرر إقامة مراسم احتفالية، حيث يبدأ اللاعبون على الفور الاستمتاع بفترة إجازة، بعد تتويج الفريق مساء الأحد، بلقب كأس القارات 2017، التي أقيمت بروسيا.



وحمل جوليان دراكسلر، قائد المنتخب، كأس البطولة عقب هبوط الطائرة التي كانت تقل الفريق من سان بطرسبرج، ثم التقط لاعبو الفريق، وأعضاء الجهاز الفني، بقيادة المدير الفني، يواخيم لوف، صورة جماعية.



وتوج المنتخب الألماني، وأغلبه من اللاعبين الشبان والوجوه الجديدة ، باللقب للمرة الأولى في تاريخه، إثر الفوز على نظيره التشيلي، بطل أمريكا الجنوبية 1 ـ 0 أمس الأحد، في المباراة النهائية، التي أقيمت في سان بطرسبرج.



وسيحصل لاعبو المنتخب الألماني، على راحة لأسابيع قليلة ، قبل انطلاق منافسات الموسم الجديد، من الدوري الألماني في منتصف أغسطس المقبل، وتستأنف التصفيات المؤهلة إلى نهائيات كأس العالم 2018 بروسيا، في سبتمبر المقبل ، حيث يلتقي المنتخب الألماني نظيريه التشيكي والنرويجي ، ويمكنه حسم بطاقة التأهل من خلالهما، ليخوض مشوار الدفاع عن اللقب.

