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بورصة وشركات
أحمد بهاء الدين ينضم لسباق انتخابات البورصة
الإثنين 03 يوليه 2017 03:07 م
البورصة المصرية
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البورصة المصرية
منى عبدالباري
انضم أحمد بهاء الدين شلبي، نائب رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب لشركة "إم بي" الهندسية، لسباق انتخابات البورصة، حيث تقدم اليوم الإثنين بأوراق ترشحه لمقعد الشركات المقيدة في بورصة النيل.
وتولى بهاء الدين مناصب أخرى، منها عضو مجلس إدارة بيتا اليكتيرك للصناعات، وعضو مجلس إدارة جراند انفستمنت للتأجير التمويلي.
كان بهاء الدين أكد في وقت سابق لـ "المال" قبل ترشحه، أنه مهتم بقوة بالمشاركة فى الانتخابات، وحتى الآن لم تظهر بوادر أي منافسة أخرى على المقعد ضد شلبى.
وشهدت الانتخابات التكميلية لمجلس إدارة البورصة لاختيار ممثلين عن الشركات المقيدة بالسوق الرئيسية وبورصة النيل، خلال أول يومين من فتح باب الترشح عزوفاً من المرشحين، حيث لم يتقدم حتى أمس أى مرشح.
وفتح باب الترشح فى 29 يونيو الماضى، ومن المقرر أن يغلق في 5 يوليو الحالي، على أن يتم عقد الانتخابات يوم 24 يوليو الجاري.
كانت الانتخابات قبل تأجليها قد شهدت تقدم 4 مرشحين للمنافسة على مقعد النيل، وهم شلبى ومنصور البربرى رئيس شركة بى إى جى للتجارة، ويحيى عاشور رئيس شركة بورسعيد للتنمية الزراعية، وحسين عبدالمحسن العضو المنتدب لشركة جينيال تورز، إلا أن إدارة البورصة قررت استبعاد بعضهم لعدم نشاط الأسهم بجانب عدم وجود شهادات جامعية، باستثناء شلبى.
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