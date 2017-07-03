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سيــارات
مبيعات الشاحنات تتراجع 50% للشهر الخامس على التوالى
الإثنين 03 يوليه 2017 02:53 م
الشاحنات المتوسطة
أخر الأخبار
الشاحنات المتوسطة
“المتوسطة" اﻷكثر تراجعاً خلال مايو بشاحنة واحدة فقط
شريف عيسى
أظهر تقرير مجلس معلومات سوق السيارات "اميك" عن شهر مايو، تراجعاً فى أداء مبيعات قطاع الشاحنات بنسبة 51.1%، خلال الشهور الخمسة الأولى من العام الحالى، مسجلاً 8192 شاحنة، مقابل 16 ألفاً و411 وحدة خلال نفس الفترة من العام الماضى.
وهبطت مبيعات القطاع خلال مايو من العام الحالى بنسبة 36.1%، ليكتفى ببيع 2143 وحدة، مقابل 3356 مركبة خلال نفس الشهر من 2016.
وانحدرت مبيعات الشاحنات المجمعة محلياً خلال الفترة من يناير وحتى مايو2017، بنسبة 42.9%، بإجمالى 7370 وحدة مبيعة، مقارنة بأداء مبيعاتها خلال 2016 والبالغه 12 ألفاً، و910 شاحنات.
كما هوت مبيعات المستوردة خلال الفترة نفسها بـ 76.5%، لتكتفى ببيع 822 وحدة فقط، بعد الطفرة التى أحرزتها العام الماضى، والتى بلغت 3501 وحدة.
وتعد فئة الشاحنات المتوسطة اﻷكثر تضرراً من الركود الذى اصاب اداء القطاع خلال مايو، إذ لم تتمكن من بيع سوى شاحنه واحدة، بتراجع 94%، مقارنه بمبيعاتها خلال العام الماضى والتى قدرت بـ 17 وحدة.
كما شهد أداء فئة "مينى بيك أب" تراجعاً فى مبيعاتها بـ 59.4% لتتمكن من بيع 80 سيارة.
فيما هوت مبيعات الشاحنات الخفيفة بنسبة 44.8% لتتمكن من بيع 74 شاحنة فقط، مقابل 134 سيارة خلال مايو 2016.
وتراجعت مبيعات بيك آب بنسبة 32.9% بعد انحدار مبيعاتها من 2300 سيارة خلال مايو من العام الماضى، إلى 1544 مركبة خلال العام الحالى.
كما انحدرت مبيعات الشاحنات المتوسطة الخفيفة بنسبة 34.8% لتسجل مبيعاتها 374 وحدة.
أما عن فئات الشاحنات الثقيلة، فانخفضت مبيعاتهابـ 47.8%، مسجلة 70 شاحنة فقط، مقارنة بمبيعاتها خلال مايو من العام الماضى والذى سجلت فيه 134 وحدة.
الجدول الآتى يوضح أداء فئات قطاع الشاحنات خلال الشهور الخمسة الأولى من هذ العام مقارنة بـ 2016:
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