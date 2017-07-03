EN
المزيد
طاقة
الاسكندرية
سياسة
ثقافة وفنون
أسواق عربيه
إقرأ لهؤلاء
لايف
رياضة
سيارات
اتصالات و تكنولوجيا
عقارات
نقل و وملاحة
استثمار
اقتصاد و أسواق
تأمين
بنوك
بورصة و شركات
أخر الأخبار
أسعار العملات
أسعار الدولار بالبنوك
سعر الشراء
سعر البيع
البنك
17.84
17.97
البنك المركزى المصرى
17.79
17.89
بنك مصر
17.86
17.96
بنك الإسكندرية
17.88
17.78
البنك الأهلي المصري
17.96
17.86
بنك القاهرة
17.96
17.86
البنك التجاري الدولي CIB
17.95
17.85
البنك العربي الأفريقي
أسعار الذهب
متوسط أسعار الذهب بالعملة المصرية
السعر بالجنيه المصري
الوحدة
592.00
عيار 21
507.00
عيار 18
677.00
عيار 24
4736.00
الجنيه الذهب
اسعار السلع
اسعار السلع الاساسية بالجنيه المصرى
السعر بالجنيه المصري
السلعة
9.00
الارز
16.00
الزيت
10.00
السكر
8.00
المكرونة
7.00
الدقيق
3.50
الشاي 40 جم
80.00
المسلى الطبيعي
40.00
المسلى الصناعي
35.00
الفراخ البلدي
28.00
الفراخ البيضاء
45.00
ديك رومي
45.00
بط
30.00
سمك بلطي
50.00
سمك بوري
60.00
سمك مكرونة
150.00
جمبري
80.00
كابوريا
140.00
لحم بتلو
120.00
لحم كندوز
130.00
لحم ضاني
تأميـــن
ترخيص 10 شركات وساطة تأمين وإعادة منذ مايو 2016
الإثنين 03 يوليه 2017 02:35 م
شريف سامي من مؤتمر المال
أخر الأخبار
شريف سامي من مؤتمر المال
مروة عبد النبي والشاذلى جمعة:
قال شريف سامى، رئيس هيئة الرقابة المالية، إن عدد شركات الوساطة التأمينية - مباشر وإعادة - زاد بمقدار 10 شركات خلال الفترة حتى نهاية مايو 2017، حيث بلغ عددها 68 شركة وساطة فى التأمين وإعادة التأمين مقارنة بعدد 58 شركة في نهاية نفس الفترة من العام السابق.
بينما بلغ عدد وسطاء التأمين من الأشخاص الطبيعيين (الأفراد) 8455 وسيطا حتى نهاية مايو مقابل عدد 8002 وسيطا فى نهاية نفس الفترة من العام السابق عليه، وذلك طبقا للقواعد والإجراءات المنظمة لنشاط الوساطة فى التأمين تطبيقا لأحكام القانون 10 لسنة 1981 ولائحته التنفيذية.
وأشار سامى إلى أن عدد الخبراء الاكتواريين لايزال ثابتا منذ عام، حيث سجل عددهم 39 خبيرا بنهاية شهر مايو الماضى، مقابل عددهم بمايو المناظر من العام السابق.
ووصل عـدد خبراء المعاينة وتقدير الأضــرار من الشركات إلى 60 ومن الأفراد إلى 393 بنهاية مايو 2017 مقابل 56 شركة و380 خبير معاينة من الأفراد في نهاية الفترة المناظرة من العام السابق.
الرقابة المالية
Ikdynamics.com تصميم و تطوير
بوابة جــريدة المال 2017 جميع الحقوق محفوظة
اتصل بنا