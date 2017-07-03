ترخيص 10 شركات وساطة تأمين وإعادة منذ مايو 2016

شريف سامي من مؤتمر المال

مروة عبد النبي والشاذلى جمعة:



قال شريف سامى، رئيس هيئة الرقابة المالية، إن عدد شركات الوساطة التأمينية - مباشر وإعادة - زاد بمقدار 10 شركات خلال الفترة حتى نهاية مايو 2017، حيث بلغ عددها 68 شركة وساطة فى التأمين وإعادة التأمين مقارنة بعدد 58 شركة في نهاية نفس الفترة من العام السابق.



بينما بلغ عدد وسطاء التأمين من الأشخاص الطبيعيين (الأفراد) 8455 وسيطا حتى نهاية مايو مقابل عدد 8002 وسيطا فى نهاية نفس الفترة من العام السابق عليه، وذلك طبقا للقواعد والإجراءات المنظمة لنشاط الوساطة فى التأمين تطبيقا لأحكام القانون 10 لسنة 1981 ولائحته التنفيذية.



وأشار سامى إلى أن عدد الخبراء الاكتواريين لايزال ثابتا منذ عام، حيث سجل عددهم 39 خبيرا بنهاية شهر مايو الماضى، مقابل عددهم بمايو المناظر من العام السابق.



ووصل عـدد خبراء المعاينة وتقدير الأضــرار من الشركات إلى 60 ومن الأفراد إلى 393 بنهاية مايو 2017 مقابل 56 شركة و380 خبير معاينة من الأفراد في نهاية الفترة المناظرة من العام السابق.