EN
المزيد
طاقة
الاسكندرية
سياسة
ثقافة وفنون
أسواق عربيه
إقرأ لهؤلاء
لايف
رياضة
سيارات
اتصالات و تكنولوجيا
عقارات
نقل و وملاحة
استثمار
اقتصاد و أسواق
تأمين
بنوك
بورصة و شركات
أخر الأخبار
أسعار العملات
أسعار الدولار بالبنوك
سعر الشراء
سعر البيع
البنك
17.84
17.97
البنك المركزى المصرى
17.79
17.89
بنك مصر
17.86
17.96
بنك الإسكندرية
17.88
17.78
البنك الأهلي المصري
17.96
17.86
بنك القاهرة
17.96
17.86
البنك التجاري الدولي CIB
17.95
17.85
البنك العربي الأفريقي
أسعار الذهب
متوسط أسعار الذهب بالعملة المصرية
السعر بالجنيه المصري
الوحدة
592.00
عيار 21
507.00
عيار 18
677.00
عيار 24
4736.00
الجنيه الذهب
اسعار السلع
اسعار السلع الاساسية بالجنيه المصرى
السعر بالجنيه المصري
السلعة
9.00
الارز
16.00
الزيت
10.00
السكر
8.00
المكرونة
7.00
الدقيق
3.50
الشاي 40 جم
80.00
المسلى الطبيعي
40.00
المسلى الصناعي
35.00
الفراخ البلدي
28.00
الفراخ البيضاء
45.00
ديك رومي
45.00
بط
30.00
سمك بلطي
50.00
سمك بوري
60.00
سمك مكرونة
150.00
جمبري
80.00
كابوريا
140.00
لحم بتلو
120.00
لحم كندوز
130.00
لحم ضاني
رياضة
منتخب الشباب يلاقى الأردن للمرة الثانية
الإثنين 03 يوليه 2017 02:24 م
حمادة صدقى منتخب الشباب
أخر الأخبار
حمادة صدقى منتخب الشباب
على المصرى
يختتم منتخب مصر للشباب، بقيادة حمادة صدقى، معسكره المغلق الذى يقام فى عمان، بمواجهة المنتخب الأردنى للمرة الثانية، بعدما انتهى اللقاء الأول بفوز شباب مصر بهدف نظيف، ويقام اللقاء على ملعب استاد المدينة الرياضية بعمان، في السابعة والنصف بتوقيت الأردن، السادسة والنصف بتوقيت القاهرة.
وأعلن الجهاز الفني للمنتخب، برنامج الفريق اليوم الإثنين، ويبدأ بالاستيقاظ في التاسعة والنصف صباحا، والإفطار في العاشرة، وفي الثانية ظهرا الغداء، فيما تحدد في الخامسة والربع موعد محاضرة المباراة، قبل أن يتحرك الفريق في السادسة إلى ملعب المباراة، على أن يخضع اللاعبون للاستشفاء، في التاسعة والنصف بحمام السباحة الفندق عقب اللقاء، قبل تناول العشاء في العاشرة والربع.
وأدى المنتخب تدريبه فى السابعة من مساء أمس الأحد بتوقيت الأردن، استعدادا للقاء اليوم، عقب ساعات من انتهاء الجولة الحرة، التى فضل حمادة صدقى ومعاونيه، منحها للاعبين، صباح أمس الأحد، حتى يكسر ملل المعسكر.
مصر
Ikdynamics.com تصميم و تطوير
بوابة جــريدة المال 2017 جميع الحقوق محفوظة
اتصل بنا