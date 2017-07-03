لأول مرة منذ 3 أشهر.. شراء الدولار أقل من 18 جنيهًا

الدولار 12

هبة محمد



انخفض سعر الدولار تحت مستوى 18 جنيهًا، لأول مرة منذ 3 أشهر، ليتراوح بين 17.85 جنيه و17.99 جنيه للشراء، وبين 17.95 جنيه و18.09 جنيه للبيع.



وعرض بنك SAIB أعلى سعر لشراء الدولار عند 17.99 جنيه والأعلى لبيعه بواقع 18.09 جنيه، وأتاح البنك الأهلي الكويتي شراء 17.85 جنيه وأقل سعر للبيع عند 17.95 جنيه.



وعرض البنك الأهلي المصري والقاهرة، شراء الدولار عند 17.86 جنيه و17.96 جنيه للبيع.



ويقدم بنك مصر شراء الدولار عند 17.87 جنيه و17.95 جنيه للبيع.



ويتيح بنوك التجاري الدولي، الاسكندرية، المصرف المتحد شراء الدولار عند 17.90 جنيه و18 جنيهًا للبيع.



وسجل شراء الدولار 17.92 جنيه لدى بنك QNB - الأهلي، ومصرف أبو ظبي الإسلامي و18.02 جنيه للبيع.



ويعرض بنك HSBC شراء الدولار عند 17.93 جنيه، و18.05 جنيه للبيع.



ووصل شراء الدولار لدى البنك العربي الأفريقي إلى 17.95 جنيه و18.05 جنيه للبيع.



وبدأ الدولار رحلة الصعود بالتزامن مع تطبيق قرار تعويم الجنيه فى 3 نوفمبر الماضي، وسجلت أسعاره أعلى مستوى للبيع يوم 21 ديسمبر عند 19.5186 جنيه، وحقق أعلى مستوى للشراء عند 19.1343 جنيه يوم 20 ديسمبر الماضي.