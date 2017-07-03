نرصد تداعيات الأسعار الجديدة للوقود على سوق السيارات

كريم نجار 77

❏ كريم نجار: توقعات باتجاه المواطنين إلى النقل العام لارتفاع مصروفات الملاكى

❏ محمد فاضل: تآثر الإقبال على مراكز الصيانة يعمق خسائر الوكلاء

❏ شادى ريان: 5 – %7 انخفاضا مرتقباً فى المبيعات



شريف عيسى



سيطرت حالة من الصدمة على العاملين بقطاع السيارات، بعدما أطلقت الحكومة ما أسماه البعض «رصاصة الرحمة» يوم 29 يونيو الماضى على مبيعات القطاع، وذلك بعدما رفعت أسعار المواد البترولية، لتزداد حجم التحديات التى تواجه السوق، تسببت فى خسارته أكثر من %65 من المبيعات على مدار عامين.



فيما أكد البعض أن ارتفاع تكلفة تشغيل السيارة، سيؤدى إلى انهيار آمال الشريحة المتوسطة فى اقتناء إحداها.



من جانبه أكد رجل الأعمال كريم نجار، المدير التنفيذى للمصرية التجارية وأوتوموتيف، وكلاء فولكس فاجن وأودى وكيان سيات سكودا، أن ارتفاع أسعار الوقود، سيدفع مبيعات السيارات الملاكى للمزيد من التراجع والانكماش، بشكل يهدد استمرار بعض الشركات فى السوق.



وأشار إلى أن قرار رفع أسعار الوقود سيؤدى إلى تراجع المبيعات بنسبة قد تتعدى %50، بسبب ارتفاع مصاريف التشغيل، والذى سيجبر البعض من المستهلكين على تأجيل قراراتهم الشرائية.



وأوضح أن أكثر الشرائح المتضررة من زيادات الوقود تنتمى إلى شرائح الدخول المتوسطة واﻷقل، والتى تسعى دائماً إلى ادخار جزء من دخولهم بهدف شراء سيارة.



وطالب بضرورة إحداث تطوير حقيقى وجذرى لمنظومة النقل العام، والتى من المتوقع أن تعانى مزيداً من الضغوط للجوء بعض مالكى السيارات إليها، كبديل عن زيادة التكلفة والصيانة.



وتوقع شادى ريان، رئيس مجلس إدارة المصرية للسيارات وموزع العديد من العلامات، تراجع مبيعات السيارات بنسبة -5 %7 كرد فعل لزيادة أسعار الوقود.



وأشار إلى أن قرارات المستهلكين ستتجه إلى السيارات الأقل استهلاكاً للوقود ذات السعات اللترية المنخفضة والاقتصادية، بهدف تقليل مصاريف التشغل، وضمان استمرار استخدامه لها وفقاً لقدراته المالية.



وأوضح أن الغالبية العظمى من مالكى السيارات، سيتجهون خلال الفترة المقبلة، إلى بدائل أخرى، تقليلاً للنفقات، لاسيما فى ظل التوقعات التى تشير إلى ارتفاع أسعار جميع السلع والخدمات.



وقال نظمى واصف، مدير عام شركة "سكانيا" بالهندسية للسيارات «SMG»، وكلاء بورش وسكانيا للأتوبيسات والشاحنات، إننى أتوقع حدوث تراجع محدود للغاية فى مبيعات وسائل النقل من أتوبيسات وشاحنات مع زيادة أسعار الوقود.



وأشار إلى أن مبيعات قطاع الشاحنات، تأثرت سلبياً خلال الفترة الماضية على خلفية الزيادات فى الأسعار، والتى بلغت %35، بعد تحرير سعر الصرف، وبالتالى فإن رفع سعر الوقود لن يتسبب فى زيادة حدة التراجع، ولكن سيؤثر على الاتجاهات الشرائية لتلك الشريحة بالإقبال على «الاقتصادية».



واستبعد سمير علام، نائب رئيس شعبة وسائل النقل بغرفة الصناعات الهندسية باتحاد الصناعات، أن يؤدى رفع أسعار الوقود إلى الإحجام عن شراء أتوبيسات أو شاحنات خاصة فى ظل وجود طلب حقيقى عليهما.



وأوضح أن جميع الشركات التى تملك أسطولاً من الشاحنات، ستلجأ إلى زيادة أسعار منتجاتها كرد فعل لقرارات الزيادة، بهدف تحميل التكلفة على المنتج النهائى وبالتالى المستهلك.



وتوقع عمر إسكندرانى، الخبير فى سوق السيارات، أن يكون التأثر الأكبر لقرار رفع أسعار الوقود على مبيعات السيارات التى تخاطب الشريحة المتوسطة دون أصحاب الدخول المحدودة، والتى باتت أسعار السيارات خارج نطاق قدرتهم المالية.



ورجح أن يتسبب القرار فى زيادة إقبال مالكى السيارات من ذوى الدخول المتوسطة على النقل التشاركى أو المواصلات العامة، بهدف تقليل استهلاكه لسياراته الخاصة، مع ارتفاع تكاليف تشغيلها وصيانتها، مضيفاً أن الزيادة سيكون أثرها ملحوظاً على حركة سير السيارات فى شوارع القاهرة والمحافظات، عبر الحد من الاختناقات المرورية.



وشدد محمد فاضل، مدير خدمات ما بعد البيع بشركة الفطيم للتجارة والهندسة، الوكيل الحصرى لهوندا، على تراجع الإقبال على مراكز خدمة ما بعد البيع والصيانة، بنسبة قد تصل إلى %32. بسبب تراجع الاستهلاك على السيارات بعد الزيادات اﻷخيرة فى أسعار الوقود.



وتابع: «لو أن العميل يقوم بزيارة مركز الخدمة كل 6 أشهر بعد مسافة 10 آلاف كيلو متر، فإن ذلك يعنى أنه يزور المركز مرتين فى العام، إلا أن بعد زيادات أسعار الوقود، سيصل إلى مسافة 10 آلاف كيلو متر خلال فترة أكبر الأمر الذى سيجعل تردده على مراكز الصيانة أقل».



وأوضح أن تراجع اﻹقبال على الصيانة، سيؤثر بالسلب على الاستثمارات التى يخصصها الوكلاء لمراكز خدمات ما بعد البيع والصيانة، والتى باتت من أهم طرق النجاة من الخسائر التى يعانونها بعد تراجع مبيعات السوق كرد فعل للتعويم.



وأشار إلى تأثير زيادة الوقود على أسعار المصنعية، وقطع الغيار بمراكز الصيانة المعتمدة، والتى من المتوقع ألا تتجاوز الزيادة بها %1، والناجمة عن ارتفاع تكلفة نقل قطع الغيار من الموانئ إلى تلك المراكز.



وأكد أن مراكز الخدمة شهدت خلال النصف اﻷول من العام الجارى تراجعاً فى إقبال العملاء عليها بنحو %15، بعد تضاعف أسعار قطع الغيار، وإقبال العملاء على الورش فى إجراء الصيانة الدورية، والطارئة بعد ارتفاع تكاليفها.