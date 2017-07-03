بالصور.. غبور أوتو تطرح إيمجراند 2018 بهذا السعر

أحمد شوقي



طرحت شركة "جي بي غبور أوتو" موديل 2018 من سيارتها جيلي إيمجراند 7، بسعر يتجاوز موديل 2017 بواقع 2500 جنيه.



وأوضح أحد موزعي غبور أوتو، أن الشركة أرسلت أمس إلى شبكة موزعيها بيانًا يوضح أن سعر الفئة الأولى من موديل 2018 من السيارة سيصل إلى 153 ألف جنيه، مقابل 150,5 ألف لموديل 2017، وسيصل سعر فئة الـ"Tinded glass" إلى 154 ألف جنيه، مقابل 151,5 ألف لموديل 2017.



وأشار شريف طنطاوي، مدير مبيعات التجزئة بشركة أوتو ماجد- موزع سيارات- إلى محدودية عدد الشركات التي قامت بطرح موديلات 2018، موضحًا أن معظم الموديلات الجديدة التي تم طرحها تتعلق بطرازات يتم تجميعها محليًا باستثناءات محدودة تتعلق بالطرازات المستوردة.



وطرحت شركة جنرال موتورز مصر في وقت سابق موديل 2018 من طرازات شيفروليه المجمعة محليًا، كما طرح وكيل نيسان الطرازات المجمعة محلياً بالإضافة إلى قاشقاي، وقد أعلنت شركة جي بي غبور أوتو في وقت سابق طرح هيونداي سوناتا 2018 في السوق المحلية.



يشار إلى أن مبيعات شركة جي بي غبور اوتو من جيلي إيمجراند 7 خلال الشهور الخمسة الأولى من العام الجاري قد بلغت 594 وحدة، مقابل 1489 وحدة خلال الفترة ذاتها من 2016، بتراجع 895 وحدة؛ بنسبة انخفاض تصل إلى 60%.



واحتلت العلامة الصينية المركز الحادي عشر على قائمة السيارات الملاكي الأكثر مبيعًا في مصر بحصة سوقية 1,8% من المبيعات الإجمالية للقطاع، والبالغة 33,1 ألف سيارة مقابل 2,5% من مبيعات الفترة المقابلة من 2016 والبالغة 58,6 ألف.



