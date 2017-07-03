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رياضة
مونديال شباب السلة.. راحة للمنتخبات المشاركة اليوم
الإثنين 03 يوليه 2017 02:02 م
مونديال شباب السلة
أخر الأخبار
مونديال شباب السلة
على المصرى
تحصل المنتخبات الستة عشر، المشاركة فى كأس العالم للشباب تحت 19 سنة لكرة السلة، على راحة من المنافسات اليوم، على أن تقام غدا الإثنين لقاءات الجولة الأخيرة من لقاءات الدور الأول، للبطولة التى تستضيفها مصر، بمجمع الصالات المغطاه بستاد القاهرة، وتستمر حتى التاسع من الشهر الحالى.
وعقب نتائج أمس فى الجولة الثانية، تتصدر فرنسا المجموعة الأولى، برصيد أربع نقاط، وتأتى الأرجنتين فى المركز الثانى برصيد ثلاث نقاط، وهو نفس رصيد نيوزيلندا، صاحبة المركز الثالث، فيما تقبع كوريا الجنوبية، فى قاع ترتيب المجموعة، بدون رصيد من النقاط.
وتتربع ليتوانيا على قمة المجموعة الثانية، برصيد أربع نقاط، مقابل ثلاث نقاط لكل من ألمانيا صاحبة المركز الثانى، وتأتى مصر "المستضيفية" فى المركز الثالث، فيما يتواجد منتخب بورتريكو فى المركز الرابع برصيد نقطتين.
وتأتى إسبانيا فى مقدمة جدول ترتيب المجموعة الثالثة، برصيد أربع نقاط، مقابل ثلاثة لكل من كندا الثانية واليابان الثالثة، وتأتى مالى فى مؤخرة الجدول برصيد نقطتين، وتتنافس أمريكا "الأولى"، وإيطاليا "الثانية"، على قمة المجموعة الرابعة، ولكل منهما أربع نقاط، فيما تمتلك أنجولا "الثالثة" وإيران "الرابعة"، نقطتين.
مصر
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