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رياضة
تريزيجية يوقع لقاسم باشا التركى
الإثنين 03 يوليه 2017 01:58 م
تريزيجيه4
أخر الأخبار
تريزيجيه5
على المصرى:
وقع محمود حسن "تريزيجيه"، لاعب أندرلخت البلجيكى، لنادى قاسم باشا التركى، عقب اجتيازه الكشف الطبى صباح اليوم.
وينضم "تريزيجيه" على سبيل الإعارة للنادى التركى لمدة موسم واحد، مقابل 600 ألف يورو للنادى البلجيكى، مع إمكانية شرائه عقب نهاية مدة الإعارة.
ومن المنتظر أن يعلن النادى التركى خلال 48 ساعة، عن ضم اللاعب البالغ من العمر 24 عاما رسميا، مع التفاصيل الكاملة للصفقة، وقرر "تريزيجيه" اللعب مع الناد التركى فى الموسم المقبل بالقميص رقم 7، بعدما تعرف على الأرقام المتاحة.
كان اللاعب قد انتقل إلى من النادى الأهلى المصرى، إندرلخت على سبيل الإعارة في صيف 2015، قبل أن يشتريه الأخير نهائيًا في صيف 2016، مقابل 2.3 مليون يورو، ثم خرج مطلع الموسم الماضي معارا إلى موسكورن البلجيكي، وأخيرا أعلن إندرلخت عن عدم رغبته في استمرار اللاعب فى صفوفه بعد نهاية الموسم المنصرم.
رياضة
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