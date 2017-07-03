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تأميـــن
11 مليار جنيه أقساط قطاع التأمين خلال 4 شهور
الإثنين 03 يوليه 2017 01:47 م
أقساط
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تأمين
مروة عبد النبى والشاذلى جمعة
بلغ إجمالى أقساط قطاع التأمين، خلال الشهور الأربعة الأولى من عام 2017، حوالى 11.5 مليار جنيه، مقابل 7.3 مليار جنيه، بنسبة نمو 57.5%.
وقال شريف سامى، رئيس الهيئة العامة للرقابة المالية، إن أقساط إصدارات تأمينات الأشخاص (حياة) الجديدة والسارية خلال الأربعة أشهر الأولى من هذا العام، بلغ 7.2 مليار جنيه، مقابل 5 مليارات جنيه، خلال نفس الفترة من العام السابق بزيادة قدرها 44%.
وأضاف سامى أن الإصدارات الجديدة والمجددة لتأمينات الممتلكات شهدت ارتفاعاً بنسبة 87% فى نفس الفترة، وحققت 4.3 مليار جنيه مقارنة بـ 2.3مليار جنيه فى الأربعة أشهر الأولى من عام 2016.
وأوضح رئيس الهيئة أن أقساط تأمينات السيارات تكميلي تصدرت من حيث الحصة السوقية فروع تأمينات الممتلكات، خلال الفترة حتى نهاية شهر أبريل من هذا العام، بنسبة 21% تلاها تأمينات الحريق بنسبة 18% ثم البترول بنسبة 15% فالحوادث بنسبة 10%.
التأمين
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