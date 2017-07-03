مستحقات شمال القاهرة للكهرباء تسجل 967 مليون جنيه

شركة شمال القاهرة لتوزيع الكهرباء والطاقة

❏ بشير: 620 مليون فاتورة استهلاك الشهر الماضى



المال ـ خاص



قال مسئول فى شركة شمال القاهرة لتوزيع الكهرباء، إن إجمالى مستحقات الشركة يصل إلى 967 مليون جنيه، منها 482 مليونًا على المنازل، و486 مليونًا على الجهات والمرافق الحكومية.



وأشار فى تصريحات لـ «المال»، إلى أن الشركة تحصل جزءًا من مستحقاتها شهرياً بـ 30 مليون جنيه من المنازل، والمحلات، والمرافق الحكومية، كما أنه عمل مقاصة فى بعض الأوقات مع بعض الجهات المدينة.



ﻭﻳﺒﻠﻎ ﻋﺪﺩﺍﻟﻤﺸﺘﺮﻛﻴﻦ ﺍﻟﺘﺎﺑﻌﻴﻦ ﻟﻠﺸﺮﻛﺔ 4.3 ﻣليون، ﻭﺗﻘﻮﻡ ﺑﺘﻮﺻﻴﻞ ﺍﻟﺘﻴﺎﺭ ﺍﻟﻜﻬﺮﺑﺎﺋﻰ ﻟﻤﻨﺎﻃﻖ ﻣﺼﺮ ﺍﻟﺠﺪﻳﺪﺓ - وﻣﺪﻳﻨﺔ ﺍﻟﺴﻼﻡ - وﺍﻟﻌﺒﻮﺭ - وﻣﺪﻳﻨﺔ ﻧﺼﺮ - وﺍﻟﻌﺒﺎﺳﻴﺔ - وﺍﻟﻘﺎﻫﺮﺓﺍﻟﺠﺪﻳﺪﺓ - وﺷﺒﺮﺍ - وﺷﺒﺮﺍﺍﻟﺨﻴﻤﺔ - وﺍﻟﻘﻨﺎﻃﺮ - وﺍﻟﺤﻠﻤﻴﺔ ﺍﻟﻤﻄﺮﻳﺔ - وﺍﻟﻤﺮﺝ - وﺍﻟﺨﺎﻧﻜﺔ، ﻭﺗﻤﺘﻠﻚ 60 ﻣﺤﻄﺔ ﺗﻮﺯﻳﻊ كهرباء.



فى ذات السياق كشف مسعد بشير، نائب رئيس شركة شمال القاهرة لتوزيع الكهرباء للشئون التجارية، عن أن إجمالى ما تحصل من العملاء عن استهلاك شهر يونيو الماضى يصل إلى 620 مليون جنيه.



وأوضح فى تصريحات لـ«المال» أن هناك ارتفاعا ملحوظا فى معدلات التحصيل خلال الشهر الماضى، بـ 20 مليون جنيه، إذ بلغ إجمالى التحصيل 600 مليون جنيه.



وأشار إلى أن إجمالى ما تم حصل ينقسم إلى 582 مليون جنيه، من المنازل، والمحلات، وقطاعى الأعمال العام والخاص، و40 مليونا من المتأخرات على تلك الجهات عن الأشهر الماضية، لافتا إلى أن نسب التحصيل تصل إلى %107 نتيجة تحصيل جزءًا من المتأخرات.



ﻭﺃﺷﺎﺭ ﺇﻟﻰ ﺃﻧﻪ انتهى ﻣﻦ ﺍﺳﺘﺜﻤﺎﺭ 250 ﻣﻠﻴﻮﻥ ﺟﻨﻴﻪ ﺨﺼﺼت ﻟﺸﺮﻛﺔ ﺷﻤﺎﻝﺍﻟﻘﺎﻫﺮﺓ ﺧﻼﻝ ﺍﻟﻌﺎﻡ ﺍﻟﻤﺎﻟﻰ الجارى، ﻭإقرار ﺗﻠﻚ ﺍﻻﺳﺘﺜﻤﺎﺭﺍﺕ ﻣﻦ جانب ﺍﻟﺸﺮﻛﺔ ﺍﻟﻘﺎﺑﻀﺔ للكهرباء، موضحا ﺃﻥ ﺍﻟﺸﺮﻛﺔ ﺗﺴﻌﻰ إﻟى ﺘﺮﻛﻴﺐ 190 ﺃﻟﻒ ﻋﺪﺍﺩ ﻛﻮﺩﻯ ﻟﻠﻤﺴﺘﻬﻠﻜﻴﻦ ﺍﻟﻌﺎﻡ ﺍﻟﺤﺎﻟﻰ، بعدما ﺮﻛﺐ 115 ﺃﻟﻔًﺎ ﺧﻼﻝ ﺍﻟﻌﺎﻡ ﺍﻟﻤﺎﻟﻰ ﺍﻟﻤﺎﺿﻰ.



ﻭﺗﺒﻠﻎ ﺃﻃﻮﺍﻝ ﺍﻟﺨﻄﻮﻁ ﺍﻟﻬﻮﺍﺋﻴﺔ ﻟﻠﺠﻬﺪ ﺍﻟﻤﻨﺨﻔﺾ 3304.889 ﻛﻢ، ﻭﺃﻃﻮﺍﻝﺍﻟﻜﺎﺑﻼﺕ ﺍﻷﺭﺿﻴﺔ ﻟﻠﺠﻬﺪ ﺍﻟﻤﻨﺨﻔﺾ 36463.298 ﻛﻢ، ﻭﻋﺪﺩ ﻣﺤﻮﻻﺕ ﺍﻟﺠﻬﺪ ﺍﻟﻤﺘﻮﺳﻂ 16720 ﻣﺤﻮﻻً، ﺑﺴﻌﺔ ﺇﺟﻤﺎﻟﻴﺔ 14384.165 ﻣﻴﺠﺎ ﻓﻮﻟﺖ ﺃﻣﺒﻴﺮ، ﻓﻰ ﺣﻴﻦ ﻳﺼﻞ ﻋﺪﺩ ﺻﻨﺎﺩﻳﻖ ﺗﻮﺯﻳﻊ ﺍﻟﺠﻬﺪ ﺍﻟﻤﻨﺨﻔﺾ ﺇﻟﻰ 45551 ﺻﻨﺪﻭﻗﺎً.