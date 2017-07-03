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نقل وملاحة
مميش: نعمل على إزالة معوقات الاستثمار بالمنطقة الاقتصادية
الإثنين 03 يوليه 2017 01:30 م
مميش 1
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مميش 1
نادية صابر
التقى الفريق مهاب مميش رئيس هيئة قناة السويس ورئيس الهيئة العامة للمنطقة الاقتصادية لقناة السويس، والدكتورة سحر نصر، وزيرة الاستثمار والتعاون الدولى، لمناقشة مواد اللائحة التنفيذية لقانون الاستثمار بما يتناسب مع المشروعات الاستثمارية بالمنطقة الاقتصادية لقناة السويس والحوافز الاستثمارية التى من شأنها زيادة المشروعات بمحور القناة وذلك بمقر وزارة الاستثمار.
وبحث الجانبان، ضخ استثمارات جديدة ضمن خطة تطوير الموانئ الواقعة بالمنطقة الاقتصادية لقناة السويس بهدف تعزيز قدرتها التنافسية، عبر تنفيذ خطة ترويجية لدعم المشروعات الاستثمارية فى المنطقة، وعرض الفرص الاستثمارية بها على المستثمرين، مع استغلال الأرصفة الخالية بالموانئ التابعة، فى إقامة عدد من المشروعات.
وقال مميش إنه اتفق مع وزيرة الاستثمار د.سحر نصر، على إزالة أى معوقات تواجه عمل المستثمرين فى محور تنمية قناة السويس، وتوفير كافة الخدمات والبنية الأساسية لهم فى المنطقة، والتى تعد من عوامل الجذب لهم.
من جانبها، أكدت د.سحر نصر، أن وزارة الاستثمار تقوم بعدد من الإجراءات والخطوات لتحفيز الاستثمار بمنطقة قناة السويس، وذلك فى إطار الخريطة الاستثمارية الشاملة التى اقترب الانتهاء منها، مشيرة إلى أن تطوير الموانئ الواقعة بمنطقة التنمية بقناة السويس والارتقاء بالخدمات التى تُقدمها، تعد من ضمن الخطوات الفعّالة والضرورية لتحفيز المستثمرين وجذب مزيد من الاستثمارات إلى تلك المنطقة.
وعقب اللقاء عرض الفريق مهاب مميش، خطة تطوير الموانئ الست الواقعة بالمنطقة الاقتصادية، والتى تشمل موانئ شرق وغرب بورسعيد، والسخنة والعريش والطور والأدبية، مشيراً إلى أن الخطة تشمل إنشاء أرصفة جديدة وتكريك لأعماق الموانئ الواقعة بالمنطقة، وتحديث عمليات الشحن والتفريغ والمستودعات وتطبيق المنظومة الإلكترونية فى تلك الموانئ.
وكشف الفريق مهاب مميش أن هناك عددا من الصناعات الخفيفة والغذائية والالكترونية التى يمكن أن تتم فى بورسعيد ويتم وضعها ضمن الخريطة الاستثمارية.
قناة السويس
الهيئة الاقتصادية لقناة السويس
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