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اقتصاد وأسواق
محرز: مشروع إحياء البتلو سينهض بالثروة الحيوانية
الإثنين 03 يوليه 2017 01:27 م
ماشية
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ماشية
الصاوى أحمد
قالت الدكتورة منى محرز، نائب وزير الزراعة لشئون الثروة الحيوانية والداجنة والسمكية، إن المشروع القومى لإحياء البتلو سيسهم فى تحقيق نهضة بمجال تنمية الثروة الحيوانية فى مصر، لافتة إلى أن المشروع يهتم لأول مرة بإقراض رؤوس الأبقار والجاموس المحلى والمستورد للوصول إلى وزن 450 كجم.
جاء ذلك خلال لقائها بمديرى الإنتاج الحيوانى على مستوى محافظات مصر، بحضور عدد من المربين ومنتجى الثروة الحيوانية والجمعيات المدنية من المحافظات المختلفة، لتفعيل الضوابط الجديدة للمشروع القومى للبتلو.
وأشارت نائب وزير الزراعة إلى أن ذلك المشروع يزيد من إنتاج اللحوم الحمراء بشكل ملحوظ، خاصة بعد صدور القرار الوزارى بمنع ذبح البتلو أقل من وزن 400 كجم على الأقل، وهذا القرار منع ذبح حوالى 550 ألف رأس ماشية سنوياً، كانت تذبح على أوزان صغيرة فى حدود 100 كجم، ما يمثل إهداراً للثروة الحيوانية.
وأوضحت أن نسبة الفائدة للقرض هى 5% بسيطة متناقصة، لافتة إلى أنه لأول مرة يتم تقديم قروض لاستكمال الطاقات الاستيعابية للمزارع والحظائر سواء كانت للتسمين أو الألبان، حيث أتاح البنك المركزى مبلغ 300 مليون جنيه قابلة للمضاعفة لهذا الغرض.
وناشدت منى محرز المربين من المحافظات المختلفة، بضرورة التواصل مع وزارة الزراعة والهيئة العامة للخدمات البيطرية من خلال الخط الساخن (19561)، والذى تم تخصيصه لتلقى شكاوى وطلبات المربين.
وأكدت أن الحكومة حريصة على التيسير على المربين للنهوض بالثروة الحيوانية فى مصر، مدللة على ذلك بموافقة المهندس شريف إسماعيل، رئيس مجلس الوزراء، على تعديل الغرض من قرض مشروع البتلو، وموافقة وزارة التموين على توفير كميات من الردة للمربين المستفيدين.
وشددت على سرعة الانتهاء من إعداد حصر كامل للثروة الحيوانية فى مصر، وحصر أعداد الماشية بما يسهم فى توفير اللقاحات والأمصال اللازمة لها، ومعرفة كميات الأعلاف المطلوبة، وكذلك تتبع تحركات الحيوانات داخل المحافظات المختلفة.
وزارة الزراعة
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