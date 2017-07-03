بورصة الدوحة



خالد بدر الدين:



هوى مؤشر بورصة الدوحة QE بأكثر من 11 %، منذ 5 يونيو الماضى، بعد أن أعلنت 4 دول عربية عن مقاطعة برية وبحرية وجوية لحكومة قطر.



ومع ذلك فقد ارتفع مؤشر بورصة الدوحة بنسبة طفيفة بلغت 0.24 % خلال بداية التعاملات اليوم الإثنين، ليصعد إلى أكثر من 8843 نقطة بعد أن خسر أمس أكثر من 208 نقطة، أو ما يعادل 2.3 % بقيادة البنوك، ليسجل أكبر خسارة بين البورصات العربية فى منطقة الشرق الأوسط .



من ناحية أخرى قفز مؤشر تداول أسهم جميع الشركات السعودية بحوالى 6.2 % منذ 20 يونيو الماضى، وحتى ختام تعاملات أمس الأحد، عندما أكدت مؤسسة MSCI لمؤشرات الأسواق العالمية أنها ستضيف الرياض إلى قائمة مراجعة لرفع محتمل لتصنيفها إلى وضع السوق الناشئة.



ساعد أيضا على انتعاش أسعار أسهم الشركات السعودية، وتزايد ثقة المستثمرين الإعلان عن تعيين مهندس الإصلاحات الاقتصادية الأمير محمد بن سلمان، وليا للعهد في المملكة، وتفاؤل التوقعات بتحسن جدول الأعمال الاقتصادي الطموح، وارتفاع الأرباح في المستقبل.



وذكرت وكالة بلومبرج، أن مؤشر بورصة الدوحة QE خسر حوالى 11% منذ أن قطعت الإمارات والسعودية والبحرين ومصر ،العلاقات الدبلوماسية، وخطوط السفر مع قطر، الشهر الماضى.



وتكبدت البنوك القطرية أكبر خسائر بسبب مقاطعة الدول العربية لها، ومنها مصرف الريان، وبنك قطر الأهلى، بهبوط أسعار أسهمهما بحوالى 2.3 % و 1.2 % على التوالى، لاسيما بعد أن ألغت عدة بنوك بريطانية التعامل فى الريال القطرى بنهاية الأسبوع الماضى.

