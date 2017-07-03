سوق التأمين تسدد 3.6 مليار جنيه تعويضات بنهاية إبريل

مروة عبد النبى والشاذلى جمعة





سددت شركات التأمين 3.6 مليار جنيه تعويضات، خلال الفترة من يناير وحتى إبريل من العام الجارى، مقابل 3.2 مليار جنيه، خلال نفس الفترة من العام الماضى.





وكشف بيان الهيئة العامة للرقابة المالية، الصادر صباح اليوم الإثنين، أن إجمالي التعويضات المسددة من تأمينات الممتلكات بلغت 1.7 مليار جنيه، مقابل 1.4 مليار جنيه، خلال الأربعة أشهر الأولى من السنة السابقة، كما ارتفعت تعويضات تأمينات الأشخاص إلى 1.9 مليار جنيه حتى نهاية أبريل 2017، مقارنة بـ 1.8 مليار جنيه خلال نفس الفترة من العام السابق.





وجاء فرع تأمنيات السيارات التكميلى فى صدارة الفروع من حيث التعويضات المسددة بقيمة 466 مليون جنيه، وتلاها فرع الطبى بـ 418 مليون جنيه، ثم الطيران 324 مليون جنيه، وفى المركز الرابع الحريق محققاً 165 مليون جنيه.