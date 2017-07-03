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سيـــاســة
برلماني: زيادة الأسعار تؤدي كراهية المواطن للدولة
الإثنين 03 يوليه 2017 01:21 م
إنفلونزا الطيور رفعت الأسعار في أمريكا
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إنفلونزا الطيور رفعت الأسعار في أمريكا
ياسمين فواز:
تقدم النائب الدكتور علي الكيال، عضو مجلس النواب عن دائرة سمالوط بالمنيا، ببيان عاجل إلى الدكتور علي عبد العال، رئيس مجلس النواب، موجه ضد كل من المهندس شريف إسماعيل رئيس الوزراء، والدكتور علي مصيلحي وزير التموين، بشأن الآثار المترتبة على رفع الدعم عن أسعار المحروقات والسلع والخدمات، مشيرًا إلى أن قرارات زيادة الأسعار ينتج عنها حالة كراهية من المواطن إلى الدولة.
وقال الكيال في بيانه إن الشعب المصري يعاني من أزمة حادة في زيادة الأسعار بطريقة عشوائية وجنونية وغير مبررة كأحد الأثار الجانبية المترتبة على تنفيذ الحكومة لبرنامجها الاقتصادي، مشيرًا إلى أن بعض التجار بمجرد معرفة نية الحكومة في تطبيق الضريبة على بعض السلع يقومون على الفور برفع أسعار سلعهم.
وأكد "نائب سمالوط"، أن هناك احتكارا وتعطيشا للسوق في بعض السلع الاستهلاكية الأساسية من قبل بعض التجار، وهو ما يزيد سعرها بطريقة غير مبررة، مؤكدًا أن المواطن أثقل كاهله بالكثير من الضغوط الاقتصادية؛ بسبب فشل الحكومة في مراقبة الأسواق وفي عدم حماية الطبقة الفقيرة من التضرر بسبب قرارتها.
وأضاف أن عدم حماية الطبقة الفقيرة والمتوسطة من قرارات الزيادة ستؤدي إلى نتائج كارثية منها استعداء المستهلك على الدولة باعتبارها المسؤولة قانونيًا على رفع الضرائب وضبط الأسواق، وغرس الكراهية تجاه الدولة وتكريس العدوانية بين مواطني الدولة البائع والمشتري وسيادة مشاعر الاستعداء بين المستهلك والتاجر.
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