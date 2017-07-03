الرقابة المالية: تسجيل 9 صناديق تأمين خاصة جديدة

شريف سامي الرقابة المالية

مروة عبد النبى والشاذلى جمعة



كشف شريف سامي، رئيس هيئة الرقابة المالية، عن موافقة الهيئة على تسجيل 9 صناديق تأمين خاصة جديدة بأول خمسة أشهر من 2017، علاوة على تعديل النظام الأساسي لـ 78 صندوقًا، وشطب 3 صناديق.



وأوضح سامى، فى بيان صادر عن الهيئة، اليوم الإثنين، موافقة الهيئة خلال نفس الفترة على استثمارات لصناديق التأمين الخاصة بلغت أكثر من 5 مليارات جنيه، وتتمثل فى شهادات استثمار وودائع ووثائق صناديق استثمار وأذون خزانة وسندات.