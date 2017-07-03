146 شكوى ضد شركات التأمين والصناديق

شريف سامي 000

مروة عبد النبى والشاذلى جمعة:



كشف شريف سامى، رئيس هيئة الرقابة المالية، عن تلقى الهيئة خلال الخمسة أشهر الأولى من 2017 شكوى منها 164 شكوى تخص شركات التأمين وصناديق التأمين الخاصة مقابل عدد 189 شكوى خلال العام السابق عليه بنسبة إنخفاض 13%.



وأشار سامى فى بيان صادر عن الهيئة اليوم الإثنين، إلى تركز الجزء الأكبر من الشكاوي خلال هذه الفترة ضد شركات تأمينات الممتلكات بنسبة 43% تليها الشكاوى ضد شركات تأمين الأشخاص بنسبة 22% وأخيرا الشكاوى ضد صناديق التأمين الخاصة بنسبة 35% أيضاً من إجمالي الشكاوى.



ولفت إلى أن النسبة الأكبر من شكاوى تأمينات الممتلكات تركزت بفرعي السيارات التكميلي والسيارات الإجباري بعدد 63 شكوى بنسبة 89% من إجمالي شكاوى تأمينات الممتلكات.