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عبقرية خالد 17
الإثنين 03 يوليه 2017 01:00 م
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ولا أميل إلى قبول هذه العبارة الأخيرة المضافة إلى حديث خالد، فقد ثبت لدىَّ من واقع ما أسلفته من أدلة، فى كتابى عن أبى عبيدة، أن أوامر الصديق إلى الأمراء كانت بأنهم إذا اجتمعوا فأميرهم أبو عبيدة، وأيد ذلك كتاب الخليفة إلى أبى عبيدة فيما يشبه الاعتذار عن سحب القيادة منه وتوليتها خالد بن الوليد، كما أيده كتاب الخليفة إلى خالد، واستقبال أبى عبيدة له لدى وصوله بعد قيامه بالتبشير بمقولة بعد ما أتاه فى كتاب الصديق، وقد أكد الطبرى تأمير خالد على الأمراء فى أكثر من موضع من تاريخه، فأورد فى أحداث سنة 13هـ أن أبا بكر وجه خالد بن الوليد أميرًا على الأمراء بالشام، وعاد فذكر عند حديثه عن وفاة أبى بكر واستعراض أسماء قضاته وعماله، فقال: «وكان بالشام أبو عبيدة وشرحبيل بن حسنة، ويزيد بن أبى سفيان، وعمرو بن العاص، وعليهم خالد بن الوليد».
ومع ذلك فإن كانت العبارة الأخيرة صحيحة، فإنها تكون أقرب إلى المراضاة المعنوية لقائد خبر الحرب ويعرف أن معه صناديد قريش وجله الصحابة، وأن أمراء الأجناد قد أتى كل منهم قائدًا على جيش، بمن فيهم أمين الأمة أبو عبيدة بن الجراح، وليس من اليسير أن يفارق كل منهم ما اعتاده من قيادة للجيش المعين أميرًا له، ولكن الظرف بات يستدعى مزيدًا من ضبط الأمور فى ظل «تنظيم معاون» توجبه المعركة، وربما قدَّر خالد إن صحت هذه العبارة الأخيرة أن يكون خطابه أقرب إلى الإقناع لا الفرض، وأن يعطى لكل واحد من هؤلاء الصحابة القادة حقه من التقدير حتى لا تكون فى نفس أحدهم غُصَّة، مع الوضع فى الاعتبار أن «تنظيم التعاون» بين الجيوش، يقتضى تحديدًا لم يكونوا بحاجة إليه عند اجتماعهم قبل المعركة تحت إمرة أبى عبيدة الذى عرف بدماثته، ولكن المعركة المشرفة تستلزم فى تحديد الواجبات، ما لم يكن يستلزمه اجتماع الجيوش وكل عليه أميره قبل القتال الذى لا بد من الإعداد له وتنظيم القوات تنظيمًا يكفل إدارة المعركة والتحكم فى تسييرها أثناء احتدامها.
يؤيد ذلك أن المعركة استمرت أيامًا، لم تتغير فيها أو تتبدل قيادة خالد الذى أسلم هؤلاء القادة له القيادة، مما ينبئ أنه جاء أميرًا على الأمراء، وأنهم قدروا ذلك وعرفوه، ويؤيده أيضًا قرار الفاروق بعد وفاة أبى بكر بتولية أبى عبيدة القيادة العامة بدلًا من خالد بن الوليد على ما سوف يجىء.
والذى اتفقت عليه الروايات، أن خالد بن الوليد بادر لفوره بعد خطبته بتعبئة قواده وجنوده على الوضع الملائم للتعبئة الرومانية، تعبئة لم ير الراءون مثلها قط، ولا عرفتها العرب من قبل، فعبأ الجيش المجتمع فى «كراديس»، والكردوس هو القطعة العظيمة من الخيل وهو يعادل الكتيبة بلغتنا اليوم، ويقول الرواة إن عدد الكراديس التى شكلها خالد بلغت ما بين ستة وثلاثين إلى أربعين كردوسًا، وحددها البعض بثمانية وثلاثين كردوسًا، وقال لأركان حربه من القادة: «إن عدوكم كثير وليس تعبية (تعبئة) أكثر فى رأى (رؤية) العين من الكراديس، وقدر خالد أن هذه الطريقة أدعى إلى التنافس بين المقاتلين وتمييزهم بالتبعة والثناء، فجعل الميمنة أو الجناح الأيمن فى كراديس أقام عليها عمرو بن العاص وفيها شرحبيل بن حسنة، وجعل الميسرة أو الجناح الأيسر فى كراديس أقام عليها يزيد بن أبى سفيان، وجعل القلب فى كراديس أقام عليها أبا عبيدة بن الجراح، ومعه عكرمة بن أبى جهل، والقعقاع بن عمرو، واتخذ خالد مكانه فى مقدمة الجمع على كردوس من الكراديس، وكانت هذه الطريقة طريقة الكراديس هى ما اتبعه فى حربه بنى حنيفة فى قتاله للمرتدين.
وعمد خالد إلى تعيين الأبطال الصناديد، كل على كردوس، فكان كل من القادة عمرو بن العاص وأبى عبيدة بن الجراح ويزيد ابن أبى سفيان على كردوس، فضلًا عن قيامهم بقيادة الميمنة والقلب والميسرة، وكان من قادة الكراديس الزبير بن العوام، وعكرمة بن أبى جهل، وشرحبيل بن حسنة، والقعقاع بن عمرو، وعياض بن غنم، وعبد الرحمن بن خالد بن الوليد، وحبيب بن مسلمة، وخالد ابن سعيد، وعبد الله بن قيس، وغيرهم من الشجعان المغاوير. وكان القاضى أبو الدرداء، والقاص أبو سفيان بن حرب، وعلى الطلائع قباث بن أشيم، وعلى الأقباض (ما جمع من الغنائم) عبد الله بن مسعود.
وفى مرور خالد بين الصفوف لتشجيع الجند، قال رجل لخالد: «ما أكثر الروم وأقل المسلمين ! فقال خالد: ما أقل الروم وأكثر المسلمين! إنما تكثر الجنود بالنصر وتقل بالخذلان ؛ لا بعدد الرجال.
والله لوددت أن الأشقر (يعنى فرسه) براء من توجّيه (إصابته فى باطن حافره) ؛ وأنهم أضعفوا (زادوا) فى العدد»، وطفق أمراء الأجناد يبعثون الحماس فى الجنود، ويعظونهم، ونقل الرواة أن المقداد بن الأسود خرج يقرأ على الجيش سورة الأنفال، وخطب فيهم عمرو بن العاص، ومعاذ بن جبل، وبرز القعقاع بن عمرو وعكرمة بن أبى جهل قائدا مجنبتى القلب يرتجزان، واختير يوم القتال فى يوم ريح سموم سافياء (متربة) فى وقت القيظ حيث طاقة المسلمين وقدرتهم على احتمال الحر أقوى من الروم.
نادى خالد فى عكرمة بن أبى جهل والقعقاع بن عمرو، فأنشبا القتال والقعقاع يرتجز، والتحم الناس، وتطارد الفرسان، وحمى الوطيس، وكانت الكرَّة الأولى للروم، فلما انكشف المسلمون بعد الهجمة الأولى ثابوا إلى عزماتهم بنخوة الإيمان ونخوة العرض والأنفة، فضربت النساء فى وجوه الخيل وصحن: «إلى أين يا حماة الإسلام وطلاب الشهادة!» وقيل فى رواية لسعيد بن زيد الذى شارك فى المعركة، إن أبا عبيدة بن الجراح مضى يحض المسلمين، وجعل يقول لهم: «عباد الله! انصروا الله ينصركم ويثبت أقدامكم. عباد الله! اصبروا فإن الصبر منجاة من الكفر ومرضاة للرب ومدحضة للكفار. أشرعوا الرماح، واستتروا بالتروس، والزموا الصمت إلاَّ من ذكر الله عز وجل».
وصاح عكرمة كأنه يؤنب نفسه: «قاتلت رسول الله فى كل موطن وأفر اليوم ؟! ثم نادى: من يبايع على الموت؟» فبايعه أربعمائة من الفرسان المغاوير، فاندفعوا لا يوقفهم شىء، وجبهوا الروم وصدموهم حتى صدوهم، غير حافلين بما أصابهم، وقتل فى طليعتهم يومئذ عكرمة وابنه ومعظم الفرسان، ولم ينج إلاَّ جريح مثخن بالجراح.
وروى سعيد بن زيد، أن رجلاً خرج من الصفوف وقال لأبى عبيدة: «إنى أزمعت على أن أقضى أمرى الساعة، فهل لك من رسالة تبعث بها إلى رسول الله. فقال له أبو عبيدة: نعم. تقرئه منى ومن المسلمين السلام وتقول له: يا رسول الله! إنا وجدنا ما وعدنا ربنا حقًا».
احتدمت المعركة أيامًا، واهتم خالد ونجح فى خطته العزل بين خيل الروم والمشاة، فتضايقت الخيل وعجزت عن الدوران ففرت هاربة، فأخلى المسلمون لها الطريق لينعزل المشاة فرجع المشاة إلى الخنادق، فلحق بهم المسلمون وأحاطوا بهم من ورائهم، فشاع فيهم الذعر، وسقطوا وهم يولون الفرار فى هوة «الواقوصة» أو وادى الرقاد. وقيل إن موتاهم بالواقوصة كانوا أكثر من قتلاهم فى حومة المعركة، وساهم فى سقوط الآلاف من الروم فى «هوة الواقوصة» أنهم كانوا مقيدين بالعمائم والسلاسل، ويقرنون أنفسهم فى السلاسل كل عشرة فى سلسلة واحدة لتثبيتهم من الفرار، ولكن ذلك أدى إلى تكبيلهم، وإلى جر من يسقط فى الهوة المقيدين معه فى السلسلة، فكان كل واحد عبئًا على المقيدين معه، فكثرت أعداد القتلى فى «هوة الواقوصة»، حتى قدرهم بعض الرواة بثمانين ألفًا .
انكشفت المعركة عن انتصار باهر للمسلمين، طارت بعدْ فلول الروم إلى الشمال نحو دمشق وفِحل وحمص.
رجائى عطية
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