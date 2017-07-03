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بورصة وشركات
أسكوم للتعدين تتحول للربحية بـ 232 مليون جنيه
الإثنين 03 يوليه 2017 12:53 م
أسكوم للتعدين
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أسكوم للتعدين
رجب عزالدين
أظهرت القوائم المالية المجمعة لشركة آسيك للتعدين "أسكوم"، تحولها للربحية بقيمة 232.4 مليون جنيه، خلال الربع المنتهى 31 مارس الماضى.
وسجلت الشركة صافى خسارة قدرها 8.9 مليون جنيه، خلال الفترة المقارنة من 2016، وفقاً لبيان مرسل للبورصة المصرية، اليوم الإثنين.
وأظهرت القوائم المستقلة للشركة تسجيل صافى ربح قدره 24 مليون جنيه، مقارنة بصافى ربح قدره 35.7 مليون جنيه، خلال الفترة المقارنة من 2016.
وزادت إيرادات النشاط خلال الفترة من يناير إلى مارس إلى 268.7 مليون جنيه، مقابل إيرادات بلغت 178.22 مليون جنيه بالفترة المماثلة من 2016.
وحققت الشركة خسائر بقيمة 133.98 مليون جنيه في 2016، مقابل خسائر بلغت 51.25 مليون جنيه في 2015.
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