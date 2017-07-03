مجمع الصناعة يدرب عمال الإنشاءات البحرية

حمولات قناة السويس

أمانى العزازي:



افتتح اليوم الإثنين مجمع الصناعة التابع للأكاديمية العربية للعلوم والتكنولوجيا والنقل البحرى سلسلة من الدورات التدريبية بشركة القناة للإنشاءات البحرية (إحدى الشركات التابعة لهيئة قناة السويس) والتى تستمر على مدار أسبوعين وبشكل يومى.



وأكد المهندس إبراهيم عبد الجواد، رئيس مجلس إدارة الشركة، أن إقامة دورات بالتنسيق مع الأكاديمية البحرية يأتى فى إطار رفع كفاءة العاملين بالشركة والاهتمام ببيئة العمل.



وقال الدكتور عصام البكل، عميد مجمع الصناعة، إن خطة التدريب تتضمن رفع وعى العاملين فى مجال الصحة والسلامة المهنية للصناعات العامة وإدارة المخاطر، إضافة إلى تدريبهم على المبادئ الأساسية فى الإسعافات الأولية والتى يقوم بها مجموعة متميزة من المدربين الدولين وطبقا للمواصفات الأمريكية لهيئة الصحة والسلامة المهنية.