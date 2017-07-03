الشروق الحديثة للطباعة تعلن توزيعًا نقديًا 50 قرشًا للسهم

شركة الشروق الحديثة للطباعة والتغليف

رجب عزالدين



أعلنت شركة الشروق الحديثة للطباعة والتغليف، عن توزيع نقدى بقيمة 50 قرشًا للسهم الواحد، ينتهى الحق فيه بنهاية جلسة اليوم 3 يوليو الجارى.



ومن المقرر صرف التوزيع ابتداءًا من 6 يوليو الجارى، وفقاً لبيان مرسل للبورصة المصرية، اليوم الإثنين.



وأقرت عمومية الشركة فى مايو 2016 توزيع أرباحًا بقيمة 50 قرشاً للسهم عن عام 2015، بقيمة إجمالية 5.95 مليون جنيه.



وحققت الشركة صافى ربح قدره 31.5 مليون جنيه خلال 2016، مقابل صافى ربح قدره 6.67 مليون جنيه خلال 2015.



ويبلغ رأسمال الشركة 119.1 مليون جنيه، موزعاً على 11.9 مليون سهم، بقيمة اسمية 10 جنيهات للسهم.