البورصة تنذر شركات السمسرة بإلغاء تداولات خارج المقصورة

البورصة المصرية

مصطفى طلعت



طالبت البورصة المصرية، شركات السمسرة الأعضاء بإبلاغ عملائها بضرورة سداد ضريبة الدمغة عن العمليات التي تم الإعلان عن تنفيذها خارج المقصورة، عن أيام 20 و21 و22 يونيو الماضى بحد أقصى 5 أيام عمل من تاريخ اليوم، وإلا سيتم إلغاء التداولات.



يذكر أن الجريدة الرسمية قد نشرت في عددها الصادر، يوم 19 يونيو، قانون ضريبة الدمغة على تعاملات البورصة، وتعديل قانون الضريبة على الدخل، ما كان يستلزم بدء تحصيل الضريبة من اليوم التالي لنشر القرار في الجريدة الرسمية، لكن الشركات لم تحصلها من العملاء.



وأعلنت البورصة، في بيان منشور على شاشات التداول، أمس، ضوابط للعمل بسوق خارج المقصورة، تتمثل في ضرورة إرسال ما يثبت سداد ضريبة الدمغة قبل تنفيذ العملية، وأن يكون التسجيل من خلال نظام الحفظ المركزى (شاشة صفقة جديدة)، وأن تحدد جلسة التسجيل من الساعة التاسعة والنصف صباحًا إلى الساعة الحادية عشر صباحاً.



وضمت الضوابط تسجيل بيانات العمليات للعملية أو مجموعة العمليات التي تقل قيمتها عن 20 مليون جنيه، أو ما يعادلها من خلال شركات السمسرة المنفذة، والعملية أو مجموعة العمليات التي تصل قيمتها الى 20 مليون جنيه فأزيد أو ما يعادلها تعرض على لجنة العمليات قبل التنفيذ ( إدارة عمليات السوق)، وبعد صدور قرار اللجنة يتم التنفيذ من خلال إدارة خارج المقصورة.