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استثمار
إعادة تشكيل مجلسى إدارة الحديد والصلب والنصر لصناعة الكوك
الإثنين 03 يوليه 2017 11:30 ص
القابضة للصناعات المعدنية
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القابضة للصناعات المعدنية
المال - خاص
قرر مجلس إدارة الشركة القابضة للصناعات المعدنية -إحدى شركات وزارة قطاع الأعمال العام- إعادة تشكيل مجلسى إدارة شركتى الحديد والصلب المصرية والنصر لصناعة الكوك والكيماويات الأساسية، وذلك اعتبارًا من 1/7/2017.
وجاء تشكيل مجلس إدارة شركة الحديد والصلب المصرية، التابعة للشركة القابضة للصناعات المعدنية على النحو التالى: الأعضاء المعينون من ذوى الخبرة وهم: المهندس خالد مصطفى كامل الأنصارى رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتب خلفًا للمهندس محمد سعد نجيدة، الذى كان قد تقدم باستقالته وتم قبولها من قبل رئيس الشركة القابضة للصناعات المعدنية، والدكتور المهندس محمود سيد جلال، والمحاسب عادل أنور على عبيد (عضوان غير متفرغان)، إضافة إلى العضوين المنتخبين من العاملين بالشركة ورئيس اللجنة النقابية.
أما شركة النصر لصناعة الكوك والكيماويات الأساسية التابعة للشركة القابضة للصناعات المعدنية فجاء التشكيل الجديد لمجلس الإدارة على النحو التالى: الأعضاء المعينون من ذوى الخبرة وهم: المهندس محمد أمين هديه رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب خلفًا للمهندس خالد مصطفى كامل الأنصارى، والمهندس عبد الجليل توفيق حسن، والمحاسب مختار جمال عبد الغفور (عضوان غير متفرغان)، إضافة إلى العضوين المنتخبين من العاملين بالشركة ورئيس اللجنة النقابية.
ومن المقرر عرض القراران على الجمعية العامة لكل من شركة الحديد والصلب وشركة النصر لصناعة الكوك فى اجتماعها المقبل، وذلك لاعتماد التغييرات فى مجلسى إدارة الشركتين.
وزارة قطاع الأعمال
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