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بورصة وشركات
أوراسكوم للإنشاءات توقع عقد محطة كهرباء بأسيوط
الإثنين 03 يوليه 2017 11:20 ص
أوراسكوم للإنشاءات
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رجب عزالدين
أعلنت شركة "أوراسكوم كونستراكشون" تعلن عن توقيع عقد جديد بقيمة 100 مليون دولار، لإنشاء محطة لتوليد الكهرباء بالوليدية فى محافظة أسيوط.
وقالت الشركة، فى بيان للبورصة المصرية، اليوم الإثنين: "وقعت شركة أوراسكوم للإنشاءات التابعة عقدًا لإنشاء محطة لتوليد الكهرباء تعمل بالبخار بقدرة 650 ميجاوات بالوليدية في محافظة أسيوط بقيمة إجمالية 100 مليون دولار أمريكي".
ويشمل نطاق أعمال شركة أوراسكوم جميع الأعمال المدنية المتعلقة بتنفيذ المحطة، ومن الجدير بالذكر أن المحطة الجديدة على مقربه من موقع المحطة التي تقوم الشركة بتنفيذها حاليًا بمحافظة أسيوط، مما يسهل من إجراءات التجهيزات والتحركات إلى الموقع الجديد.
وأضافت الشركة أن هذا العقد سيعزز من مكانة وقدرة أوراسكوم كونها شركة رائدة في قطاع أنشأ محطات توليد الكهرباء، كما يؤكد قدرتها في وضع معايير عالمية جديدة لجودة ومدد التنفيذ لمشروعات توليد الكهرباء، مما يؤهلها للحصول على المشروعات الجديدة المتاحة في مصر والمنطقة، وفقًا للبيان.
جدير بالذكر أن أوراسكوم تقوم حاليا بإنشاء عدد من المحطات لتوليد الكهرباء بقدرة إجمالية قدرها 11000 ميجاوات، منها أكبر محطتين لتوليد الكهرباء على نظام الدورة المركبة في العالم.
أوراسكوم للانشاءات
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