وزير الإسكان: نسابق الزمن لتيسير الإجراءات وتشجيع الاستثمارات

مصطفى مدبولي - صورة أرشيفية

بدور إبراهيم:



أكد الدكتور مصطفى مدبولى، وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، أن هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة تسابق الزمن حاليا لتيسير الإجراءات، وتشجيع الاستثمارات، وفى هذا الإطار تم خلال الـ40 يوما الماضية إصدار قرارات وزارية باعتماد تخطيط وتقسيم 20 مشروعاً استثمارياً، بمساحات تصل إلى نحو 1500 فدان، وهو ما سيسهم فى الإسراع بتنمية المدن الجديدة، وضخ الاستثمارات، وتوفير المزيد من فرص العمل.



وأوضحت المهندسة رجاء فؤاد، نائب رئيس هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة للتخطيط والمشروعات، أن هذه المشروعات تعمل على جذب الاستثمارات وتوفر الآلاف من فرص العمل المباشرة وغير المباشرة، بجانب تأثيرها الإيجابى على مناخ الاستثمار بمصر، مشيرة إلى إن إصدار الهيئة القرارات الوزارية باعتماد تخطيط وتقسيم 20 مشروعاً خلال هذه المدة، يُعد دليلاً على حرص الهيئة على تذليل كافة العقبات التى من شأنها أن تعيق إقامة تلك المشروعات الاستثمارية، ليتسنى للمستثمر الشروع فى إقامة النشاط الخاص بمشروعه، حيث إن إقامة المشروعات الاستثمارية من أكبر عوامل ازدهار وتنمية المدن الجديدة، ولذا فإن الهيئة لا تدخر وسعاً فى إقامة مشروعات سكنية وخدمية، كما تعمل على طرح قطع أراضٍ للمستثمرين لإقامة أنشطة سكنية وخدمية، لتلبية كافة إحتياجات مختلف الشرائح، وبما يدفع عجلة التنمية بالمدن الجديدة.



وقال المهندس وليد عباس، معاون وزير الإسكان لشئون هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة: تتضمن المشروعات التى تم اعتماد القرارات الوزارية لها: الشركة العمرانية للمشروعات والتطوير العمراني - الرحاب، الشركة العمرانية للمشروعات والتطوير العمراني، شركة هايد بارك العقارية للتطوير، شركة اس بي للاستثمار – إقامة مشروع جامعة ممفيس، ماونتن فيو للتنمية والاستثمار العقاري، شركة اى سي اس للاستثمار العقاري إقامة مشروع سكني، اعتماد تعديل التصميم العمراني المرحلة (1 - 2) مشروع شركة المراكز المصرية للتطوير العقاري مول العرب، ليك فيو ريزيدنس للتنمية العمرانية، زايد إيدج، ونادي نقابة المهندسين، مشروع جمعية الترابط للتنمية والتكافل والخدمات الاجتماعية، الحرم الجامعي الجديد - جامعة القاهرة، نقابة المهندسين المصرية - النقابة العامة للمهندسين، الجمعية التعاونية للبناء والإسكان كوبري القبة، مركز بحوث الصحراء، شركة الاتحاد الصيدلي للخدمات الطبية والاستثمار، جامعة الزقازيق، شركة رسلان للمشروعات الترفيهية، تعاونيات البناء والإسكان مشروع تعاوني عمارات، واعتماد التصميم العمراني لمشروع كلية الطب والصيدلة كلية البنات جامعة الأزهر.





