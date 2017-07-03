البورصة تنهي الإصدار الثاني لدليل إجراءات وقواعد التداول

مصطفى طلعت



انتهت البورصة المصرية من إعداد الإصدار الثاني من دليل إجراءات وقواعد التداول، ليشمل التعديلات والتغيرات التى شهدتها منظومة التداول فى السنوات الأخيرة.



وقال محمد عمران، رئيس البورصة، إن إدارته لا تألوا جهدًا في تحسين مستويات الحماية لحقوق كافة أطراف السوق، لاسيما وأن التغير والتطور سمة أصيلة لحركة أسواق المال، موضحاً أن الرغبة في مواكبة هذا التطور دعا إدارة البورصة للعمل على تجميع وتحديث كافة القواعد والإجراءات الخاصة بعملية التداول بشكل يساعد على رفع مستوى الوعي بين كافة أطراف السوق ومعرفة حقوقهم والتزاماتهم.



ولفت رئيس البورصة إلى الحرص في إخراج الإصدار الجديد من الدليل في لغة مبسطة تسهيلًا على المتعاملين والمستثمرين، وكذلك الشركات المقيدة والأعضاء في فهم تركيبة البنية التنظيمية والتشريعية المنظمة للسوق المصرية.



ويضم الإصدار الجديد من الدليل أربعة عشر باباً تطرقت للجوانب المتعلقة بتكويد المتعاملين والقواعد المنظمة لجلسة التداول والأنشطة المتخصصة، وكذلك قواعد وآليات الأوراق المالية غير المقيدة، إضافة إلى ضوابط العمليات الخاصة، والقواعد المرتبطة بالقرارات ذات التأثير على سعر السهم السوقى، كما يستعرض الدليل آليات التعامل على كل من شهادات الإيداع الأجنبية والمصرية وسندات الخزانة وصناديق المؤشرات، إلى قواعد أسهم الخزينة والطروحات.



ويختم الدليل باستعراض ممارسات التداول غير المشروعة.



