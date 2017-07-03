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اقتصاد وأسواق
جمعيات نقل الأسمدة تطالب الزراعة بتحريك أسعار النولون
الإثنين 03 يوليه 2017 10:36 ص
أزمة أسمدة 8
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❐ مصادر: المطلب شرعى.. ويوجد بند فى العقود يسمح بالتعديل
الصاوى أحمد
تقدم عدد من جمعيات نقل الأسمدة بمذكرة عاجلة تطالب وزارة الزراعة بإعادة النظر فى سعر النولون (تعريفة النقل) بعد زيادة أسعار المشتقات البترولية.
كانت الحكومة قد رفعت االخميس الماضى أسعار المشتقات البترولية بنسب متفاوتة للمرة الثانية خلال أقل من 7 أشهر.
وتعاقدت وزارة الزراعة مطلع العام الجارى مع 4 جمعيات لنقل الأسمدة من المصانع إلى الجمعيات الزراعية، وهى: المنيا والإسكندرية والدقهلية والقليوبية للنقل.
وبلغت أسعار النقل وفقا للتعاقد 70 جنيها للطن للمناطق القريبة من المصانع فى الوجه البحرى، و90 جنيها لشمال ووسط الصعيد، و120 جنيها لأسوان، و140 جنيها للوادى الجديد.
وقال مصدر مسئول بوزارة الزراعة لـ«المال»، إن اجتماعا تم أمس مع ممثلى تلك الجمعيات لبحث مطالبهم، مؤكدا شرعيتها، خاصة بعد زيادة أسعار المشتقات البترولية.
وأضاف أنه سيتم دراسة المطالب للوصول إلى حلول ترضى جميع الأطراف، لافتا إلى وجود بند فى العقود يضمن تعديل الأسعار حال حدوث مستجدات طارئة أو جوهرية.
يشار إلى أن أسعار النقل التى أقرت ضمن المناقصة التى فازت بها الجمعيات الأربعة ارتفعت بنسبة %40، مقارنة بأسعار عام 2016، بالتوازى مع ارتفاعات السولار، وكارتة النقل، وأسعار الإطارات، وغيرها، على خلفية الإجراءات الإصلاحية التى أقرتها الحكومة فى نوفمبر من العام الماضى.
فى سياق متصل أكد ممدوح حمادة، رئيس الاتحاد التعاونى الزراعى، أن وزارة الزراعة تسلمت ما يقرب من مليون طن أسمدة للمحاصيل الصيفية، تمثل نحو %45 من إجمالى إحتياجات الموسم الممتد حتى أكتوبر المقبل.
وعانت السوق المحلية من نقص شديد فى الأسمدة عقب تحرير أسعار الصرف فى نوفمبر الماضى، وأحجمت شركات الأسمدة العامة والخاصة عن التوريد، قبل قيام الحكومة برفع الأسعار من 2000 إلى 2960 جنيها للطن، مطلع العام الجارى.
وتنتج 7 مصانع محلية حوالى 25 مليون طن أسمدة أزوتية، هى: «أبو قير والدلتا الحكوميتين»، والمصرية وموبكو وحلوان والإسكندرية والنصر، التابعة للمنطقة الحرة الاستثمارية، ويتم توجيه نحو 9 ملايين طن لتغطية الاستهلاك المحلى، وتصدير 16 مليون طن.
وزارة الزراعة
الأسمدة الأزوتية
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