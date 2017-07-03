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أسعار الدولار بالبنوك
سعر الشراء
سعر البيع
البنك
17.84
17.97
البنك المركزى المصرى
17.79
17.89
بنك مصر
17.86
17.96
بنك الإسكندرية
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البنك الأهلي المصري
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بنك القاهرة
17.96
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البنك التجاري الدولي CIB
17.95
17.85
البنك العربي الأفريقي
أسعار الذهب
متوسط أسعار الذهب بالعملة المصرية
السعر بالجنيه المصري
الوحدة
592.00
عيار 21
507.00
عيار 18
677.00
عيار 24
4736.00
الجنيه الذهب
اسعار السلع
اسعار السلع الاساسية بالجنيه المصرى
السعر بالجنيه المصري
السلعة
9.00
الارز
16.00
الزيت
10.00
السكر
8.00
المكرونة
7.00
الدقيق
3.50
الشاي 40 جم
80.00
المسلى الطبيعي
40.00
المسلى الصناعي
35.00
الفراخ البلدي
28.00
الفراخ البيضاء
45.00
ديك رومي
45.00
بط
30.00
سمك بلطي
50.00
سمك بوري
60.00
سمك مكرونة
150.00
جمبري
80.00
كابوريا
140.00
لحم بتلو
120.00
لحم كندوز
130.00
لحم ضاني
اقتصاد وأسواق
أسعار الذهب اليوم الإثنين 3 يوليو
الإثنين 03 يوليه 2017 09:36 ص
الذهب
أخر الأخبار
الذهب
متابعات:
تقدم بوابة المال آخر أسعار الذهب اليوم الإثنين، 3 يوليو 2017.
متوسط اسعار الذهب اليوم بمحلات الصاغة فى مصر بدون مصنعية
الوحدة
سعر الذهب بالجنيه المصري
عيار 24
725 إلى 727
عيار 22
664 إلى 666
عيار 21
634 إلى 636
عيار 18
543 إلى 545
عيار 14
423 إلى 424
عيار 12
362 إلى 363
الاونصة
22,534 إلى 22,605
الجنيه الذهب
5,072 إلى 5,088
الكيلو
724,571 إلى 726,857
قد تختلف اسعار الذهب من محل صاغة لآخر
الذهب
أسعار الذهب
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