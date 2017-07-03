طقس اليوم الإثنين 3 يوليو

درجات الحرارة اليوم

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يتوقع خبراء هيئة الأرصاد الجوية، أن يظل الطقس اليوم الإثنين، حار رطب على السواحل الشمالية، شديد الحرارة على باقى الأنحاء نهارًا، لطيف ليلاً، وتظهر السحب المنخفضة والمتوسطة على السواحل الشمالية، كما تقل الرؤية فى الشبورة المائية صباحًا على شمال البلاد.



وقالت هيئة الأرصاد، فى بيان لها، إن الرياح أغلبها شمالية غربية خفيفة إلى معتدلة، تنشط على غرب البلاد مما يؤدى إلى اضطراب الملاحة البحرية على غرب البحر المتوسط.



وتُسجل درجة الحرارة العظمى بالقاهرة 41 درجة والصغرى 28، والإسكندرية 33 والصغرى 26، ومطروح 35 والصغرى 24.



وبالنسبة لحالة البحر المتوسط تكون معتدلة وارتفاع الموج به من متر ونصف إلى مترين والرياح السطحية تكون شمالية غربية، أما حالة البحر الأحمر فتكون خفيفة إلى معتدلة وارتفاع الموج به من متر إلى متر ونصف والرياح السطحية جنوبية غربية.



وفيما يلى بيان بدرجات الحرارة المتوقعة اليوم على محافظات ومدن مصر:



الصغرى العظمى



القاهرة 28 41

الإسكندرية 26 33

مطروح 24 35

بورسعيد 25 34

دمياط 26 34

بلطيم 26 34

الإسماعيلية 25 41

السويس 26 42

العريش 21 37

نخل 16 42

طابا 20 42

الطور 24 38

مرسى علم 30 41

الغردقة 30 40

شرم الشيخ 29 40

رفح 19 37

كاترين 20 34

سيوة 25 41

المنيا 26 41

الفيوم 26 41

رأس سدر 28 41

أبوسمبل 27 45

وسط الدلتا 26 41

أسيوط 28 42

سوهاج 27 43

الأقصر 29 44

أسوان 32 44

شلاتين 28 42

حلايب 30 40

الوادى الجديد 26 44

قنا 29 43

نويبع 29 40

السلوم 22 34

