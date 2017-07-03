مصر تستطيع بالتاء المربوطة.. سيدة تتطلع لتطبيق التجربة الكندية

ولاء البري وهاجر عمران:



أكدت هدى المراغي.. أول سيدة تتولى منصب عميد كلية الهندسة في كندا، أنها تتمنى نقل وتطبيق أساليب الإنتاج الحديثة التي يتم تنفيذها في مصانع كندا وأمريكا وأوروبا إلى المصانع المصرية.





وقالت إن الجامعة في كندا لا تكتفي بتدريب الطلاب، لكن تقوم بتنفيذ مشروعات في مختلف المجالات مع شركات مختلفة.





وأضافت المراغي خلال جلسة " التحول من الإنتاج للتنمية المستدامة" التي يديرها الإعلامي أحمد فايق بمؤتمر "مصر تستطيع بالتاء المربوطة" الذي تنظمه وزارة الهجرة بالتعاون مع المجلس القومي للمرأة تحت رعاية الرئيس عبد الفتاح السيسي، أن الصناعة هي العمود الأهم في تحقيق التنمية المستدامة لأن التصنيع يشمل الإنتاج الصناعي والحيواني والزراعي وغيرهما.





وأضافت المراغي أن وجود فجوة في مصر يمكن أن يتم تحويله لفرصة للتطوير وسد هذه الفجوة. وطالبت المراغي بوضع استراتيجيات واضحة تضمن وصول مصر للاكتفاء الذاتي خلال 10 سنوات أو أقل. وأوضحت المراغي في أن كل فرصة عمل في قطاع الصناعة توفر حولها 10 فرص عمل بمجالات مختلفة، وهذا يعني توزيع الثروة على عدد أكبر من الشباب وعدم تركزها في قطاع صغير من رجال الأعمال.



