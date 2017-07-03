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اقتصاد وأسواق
دول المقاطعة يمدون مهلة قطر 48 ساعة
الإثنين 03 يوليه 2017 02:17 ص
أمير قطر تميم
أخر الأخبار
أمير قطر تميم
وكالات:
أعلنت مصر والسعودية والإمارات والبحرين، الاستجابة لطلب الشيخ صباح الأحمد الجابر الصباح، أمير الكويت، بتمديد المهلة الخاصة والمقدمة لحكومة قطر لمدة 48 ساعة.
وأصدرت مصر والسعودية والإمارات والبحرين، بياناً مشتركاً فيما يلي نصه:
«استجابة لطلب صاحب السمو الشيخ صباح الأحمد الجابر الصباح، أمير دولة الكويت الشقيقة، بتمديد المدة الخاصة والمقدمة لحكومة قطر لمدة 48 ساعة، منذ وقت انتهاء المهلة؛ وذلك بسبب تأكيد الحكومة القطرية لسموه، أنها سترسل ردها الرسمي على قائمة المطالب الموجهة لها اليوم الاثنين.. فإن الدول الأربع تعلن الموافقة على طلب سموه وسيتم إرسال رد الدول الأربع بعد دراسة رد الحكومة القطرية وتقييم تجاوبها مع قائمة المطالب كاملة».
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