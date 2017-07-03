أبرز 10 مصريات مشاركات بمؤتمر مصر تستطيع بالتاء المربوطة

ولاء البرى وهاجر عمران:







تضم قائمة المصريات المشاركات فى مؤتمر مصر تستطيع بالتاء المربوطة الذى بدأ الاحد ويختتم فاعلياته اليوم 31 شخصية من أصول مصرية لعبن دورا مهما فى دول غربية وتقلدن مناصب حيوية.





وتستعرض "المال" أبرز 10 شحصيات شاركت بالمؤتمر ومنهن كابتن منى شندي التى تقود الصواريخ فى البحرية الأسترالية بالحجاب وهى أول مستشار استراتيجي للشئون الثقافية الإسلامية لرئيس البحرية الأسترالية الملكية كما أنها مسئول توجيه الموظفين في مركز الدفاع للدراسات الإستراتيجية بأستراليا.





يذكر أن شندى انضمت إلى البحرية الأسترالية الملكية في عام 1989 كمهندس جامعي، وخدمت في مختلف السفن خلال فترة عملها وقادت الفرق الفنية في مختلف ‏الأدوار التشغيلية خلال خدمتها وقت الحرب النشطة أنجزت العديد من التحديات الفنية منها القدرة على قيادة الأسطول وقيادة الأنظمة البحرية.





وحصلت شندى على جائزة خدمة ‏الصليب المتقاطع في أستراليا لإنجازاتها المهنية في عام 2015، وجائزة رئيس ‏الوزراء في نفس العام لدورها في المجموعة الثقافية المتنوعة ومشاركتها في برامج ‏التوجيه المجتمعي.





وتضم القائمة المشاركات، نورهان بدر مستشارة وزارة العدل الهولندية وعضو الجبهة الوطنية للمصريين في الغرب وعضو اتحاد النساء العربيات في هولندا رغم أن عمرها لا يتجاوز الـ 26 عاما ، وقد حصلت علي شهادة جامعية في الرعاية الاجتماعية والتربوية من الجامعة المسيحية بمدينة إيدا الهولندية، ومنحتها بلدية أمستردام شهادة لمساعدة الناس علي الثقة في التعاون مع البلدية.





وعملت بدر مستشارة وزارة العدل وفي الخدمات الاجتماعية لمساعدة الاسر في مدينة أوترخت لحل المشاكل المختلفة، وتقديم الخدمات لهم وحصلت على شهادة في ذلك.

تمتلك بدر سجلا من النشاط البارز في شمال أمستردام مع منظمات عربية منها الفراون بازار، واتحاد النساء المصريات في هولندا.

وتشمل قائمة المصريات الدكتورة هدى المراغى وهى أول عميد لكلية الهندسة في جامعة ويندسور و مستشار الصناعات والحكومات فى كندا.





وتشغل المراغى منصب أستاذ ومدير مركز نظم التصنيع الذكية في كلية الهندسة بجامعة ويندسور، وهى أستاذ كرسى كندا فى أبحاث نظم التصنيع وقد تم تعيينها كأستاذ جامعي متميز في أكتوبر 2016، وهو أعلى منصب في الجامعة. ورئيس مركز أبحاث كندا في نظام التصنيع، وأستاذ زائر في جامعة آخن التكنولوجية.





وحصلت على "وسام أونتاريو" من حاكم أونتاريو مندوبا عن الملكة،والدكتوراه الفخرية من السويد. وعلى جائزة السفير الهندسية من المؤسسة الكندية "الشركاء في البحث"، واختارتها مدينة هاميلتون "امرأة العام في مجال العمل".

كما تشارك فى المؤتمر أيضا ليلى بنس وهى مستشار إدارة الثروة والتخطيط المالى و هى ضمن أهم 100مستشار مالى فى أمريكا و من أهم 10 مستشارات للثروة في أمريكا وهى مخطط مالي معتمد.





وتمثل حياتها قصة نجاح مصرية حقيقية عندما كانت طفلة صغيرة، تركت عائلتها مصر بعد انهيار منزلهم في السويس بسبب ضربة جوية جوية أثناء حرب 1967 و استقرت هي ووالدتها بمفردهما في نيويورك حيث كانوا يبيعون الهوت دوج ومقرمشات مملحة على سفينة في جزيرة ستاتين لكي تستطيع ليلى الذهاب إلى المدرسة وتوفير المال للكلية.





ودرست الاقتصاد في جامعة كاليفورنيا في لوس أنجلوس و اسست شركة بنس لإدارة الثروات وهي شركة تقدم الاستشارات في مجال الاستثمار والتخطيط المالي برأس مال يبلغ 1,5 مليار دولار في نيوبورت كاليفورنيا.

وتشارك فى المؤتمر أيضا الدكتورة وجيهة تايلور مستشار الأمم المتحدة والرئيس الشرفى لمؤتمر الاقتصاديين العالمى و رئيس رابطة العلماء المصريين الأمريكيين في الولايات المتحدة وكندا ورئيس مجلس إدارة معهد تنمية الشرق الأوسط والعلوم.





تعمل تايلور أستاذا للأعمال الدولية والاقتصاد في جامعة ويلكس، ويلكس- بار، بنسلفانيا، الولايات المتحدة الأمريكية. وشغلت منصب عميدة لبرنامج الدراسات العليا بالجامعة ذاتها.





وحصلت تايلور على درجة الدكتوراه في الاقتصاد من جامعة كلارك،ورسيستر، ماساتشوستس، الولايات المتحدة الأمريكية وماجستير في الاقتصاد من جامعة براون، بروفيدنس، رودأيلاند، وبكالوريوس في الاقتصاد والعلوم السياسية، جامعة الإسكندرية بمصر.





أما دكتورة رحاب النمر، بريطانيا، تعمل استشارى أمن المعلومات وهندسة الإبداع الرقمي بشركة "HP " ، وتعتبر أول امرأة تحصل على درجة الدكتوراه في هندسة تكنولوجيا المعلومات من معهد هاسو بلاتنر في ألمانيا.

اختارتها شركة جوجل في نهائيات مسابقة لنهائيات جائزة أنيتا بورج لأفضل امرأة في مجال التكنولوجيا.

تخصصت في مجالات هندسة الإبداع الرقمي وتأمين المعلومات وحوكمتها في أكثر من 100 فعالية علمية وبحثيه.





وحصلت علي دكتوراه في هندسة نظم المعلومات بمعهد هاسو بلاتنر Hasso Plattner Institute بجامعة بوتسدام، ألماني – 2011 ، وتعمل رئيسا لبرنامج تصميم الخدمات والأبحاث في شركة ألفريسكو للبرمجيات،ورئيسة قسم الاتصالات بمنظمةCSA لنظم تأمين الحوسبة السحابية ببريطانيا،





وعضو منظمة IFIP لإدارة المعلومات، وقد فازت ورقتها كأفضل ورقة بحثية في المؤتمر الدولي الثالث للحوسبة وتكنولوجيا المعلومات.





ومن اهم الشخصيات دكتورة آن على أستراليا عضو مجلس النواب الأسترالى وتعد من أكثر 100 شخصية مؤثرة في أستراليا التحقت بصالة مشاهير السيدات WA Women Hall of Fame، كما تم اختيارها ضمن أكثر 100 شخصية نسائية مؤثرة في أستراليا من قبل بنك Westpac ، كما حصلت على جائزة امرأة متميزة من موقع إنستايل Instyle في مجال المجتمع والأعمال الخيرية، كما تم اختيارها عام 2016 شخصية العام الأسترالية وحصلت على الميدالية الأمنية الأسترالية المرموقة.، وهي عضو العمال الفيدرالي بمجلس مقاطعة كوان حيث تم انتخابها في 2016 ، وهي ايضاً استاذة جامعية وأكاديمية وممارسة في مجالات مكافحة الإرهاب ومكافحة الأصولية.





أسست أول منظمة غير حكومية في أستراليا لمكافحة عنف التطرف تسمى "أشخاص ضد عنف التطرف People against Violent Extremism (PaVE دعاها الرئيس الأمريكي باراك أوباما للتحدث في لقاء قمة بالبيت الأبيض بشأن مكافحة عنف التطرف ممثلا وحيدا عن منظمات المجتمع المدنى في أستراليا. كما كانت الممثل الوحيد لأستراليا في مباحثات نادي مدريد.





عملت كخبير استشاري لمجلس الأمن وشاركت في الكثير من اجتماعات خبراء المجلس.





حسناء عطيوى ،أمريكا، كبير مهندسى الجودة في شركه " ايتون " لصناعة الطيران خبيرة التطوير المستمر ومراقبة الجودة ، وهي عضو مجموعة ستة سيجما في الجمعية الأمريكية للجودة ، وكبير مهندسي الجودة في مصنع شركة إيتون في بلتسفيل، مريلاند. وهو تكتل صناعي مقره في الولايات المتحدة متخصص في مجالات الطيران والسوائل المتحركة والتصنيع الكهربائي.





تتركز مهامها فى إدارة عملية التصنيع وتقديم المنتجات الجديدة في مجال الطيران والتعامل مع القطاعات الأخرى والإدارة العليا للمصنع للتأكد من مطابقة المنتجات للمواصفات القياسية العالمية والأمريكية، وتمثل إيتون أمام العديد من كبار العملاء مثل بوينج وإيرباص ورولزرويس.





عملت مهندسة في العديد من الشركات متعددة الجنسيات في الولايات المتحدة في مجالات صناعة السيارات والكهرباء والصناعات البحرية مثل فولفو باورترين وبكتل باور وتليفلكس مارين ، وحصلت على دورة ستة سيجما في إدارة الجودة والتصنيع من معهد الجودة الأمريكي، وهي عضو مجموعة ستة سيجما في الجمعية الأمريكية للجودة .

وتشارك هالة سالم نائب رئيس لجنة حزب "الوفد" المصرية في أمريكا عضو الجمعية المصرية والأمريكية للصيدلة ، وداعم رئيسى للتوعية ضد سرطان الثدى حاصلة على عضوية الجمعية المصرية للصيادلة. والجمعية الأمريكية للصيادلة ، تهتم بالشأن المصرى بصفتها نائب رئيس لجنة حزب "الوفد " المصرية في أمريكا.





ساهمت في حملة لزيادة الوعي عن مشروع زراعة قوقعة الأذن للأطفال الصم في مصر ، وقامت بربط الأطباء المصريين الأمريكيين مع الأطباء في مصر لاستكمال فترات إقاماتهم في نيويورك.

الشهرة مروة عيد ،فرنسا، الاسم الحقيقى احسان عيد عبد المالك وهي أول محترفة مصرية في فرنسا كابتن مصر وهداف فرنسا في كرة اليد احترفت لعبة كرة اليد.





بدأت فى مركز شباب زينهم ك فى سن 6 سنوات انتقلت للنادى الاهلى فى سن العشر سنوات، لعبت فى كل مراحل الناشئات وحصلت على جميع البطولات المحلية داخل مصر مع النادى الاهلى.





انضمت للفريق الاول في سن 14 سنه وشاركت فى بطولات افريقيا مع النادى الاهلى ومنتخب مصر فى 3 بطولات افريقيا مع المنتخب الوطنى المصرى ، احترفت سنه 2010 فى فرنسا كأول فتاه تحترف فى تاريخ مصر، وحصلت على لقب الهداف موسمين متتالين فى دورى الدرجة الثانية الفرنسي مع فريق لاروشيل.





انتقلت الى فريق نيس الفرنسى منذ عامين وتشرفت انى اكون كابتن فريق نادى نيس الفرنسى للدورى الممتاز واول بنت عربيه فى التاريخ تحمل شارة القيادة لفريق أروبى.