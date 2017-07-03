مصر تستطيع بالتاء المربوطة.. خطط لتطوير صناعة الدواء

- خالد عبد الغفار: نمتلك تعليما طبيا متميزا ولا تنقصنا سوى الدعاية



- وزير الصحة: نحتاج منظومة مستقلة لمراقبة الدواء فى مصر









ولاء البري وهاجر عمران:

أكد خالد عبد الغفار وزير التعليم العالي، ان مصر تمتلك تعليم طبي متميز جدا ولا يقل عن أي دولة من دول العالم.





وقال فى الجلسة الثانية من مؤتمر مصر تستطيع بالتاء المربوطة الذى يقام تحت رعاية الرئيس عبدالفتاح السيسي وتنظمه وزارة الهجرة بالتعاون مع الجلس القومى للمرأة:" اطمئن المقيمين في الخارج بأننا فى مصر نمتلك الكوادر الفنية والطبية المتخصصة فى مختلف المجالات.





وتابع فى الجلسة التى ادارها الإعلامي عمرو الكحكى، أن التعليم الطبي داخل الجامعات المصرية عال ويتم عمل دورات تدريبية متخصصة مستمرة من خلال وزارة الصحة لرفع كفاءة خريجي كليات الطب من النواحي التدريبية والعلمية.

وأضاف:" لا ينقصنا سوى الدعاية وان نطمئن المقيمين خارج مصر بهذه الحقيقة والبناء عليها مستقبلا". معتبرا أن الطبيب المصري يثبت كفاءته عندما يوضع في نظام متكامل يتم العمل من خلاله بصورة مؤسسية.





ومن جانبه قال الدكتور أحمد عماد الدين راضي وزير الصحة، ان معهد القلب يعد من اكبر الصروح الطبية فى مصر ، فهو يضم واحد من اكبر مستشفيات جراحة القلب التى تستقبل يوميا عشرات المرضى ، حاليا يتم تطويره بصورة دائمة.





وعن أهمية دور المرأة وتمكين الشباب ، قال راضي، المرأة المصرية بشكل خاص كان لها دورا كبيرا في ثورة 30 يونيو والانتخابات الأخيرة سواء البرلمانية او الرئاسية. كما ان القيادة السياسية تهتم بشكل كبير بالشباب، وقد اعلن الرئيس السيسي العام الماضي عاما لهم، والعام الحالي عاما للمرأة وعام 2018 سيكون عاما لذوي الإعاقة وهو ما يؤكد حرص القيادة السياسية على الاهتمام بجميع فئات المجتمع.





وأكد وزير الصحة ان مصر تحتاج الى منظومة دوائية مستقلة تراقب الدواء وغير موجهة بمصالح شخصية ولا يتحكم فيها أحد.





وقال نعمل حاليا مع وزارة التضامن لتوفير العلاج لجميع المحتاجين من شعب مصر.





مشيرا الى ان الدواء هو السلعة الوحيدة فى مصر هى التى يمكن ان تتحكم فيها سواء من ناحية الاستيراد او التسعير والتوزيع.





وقال ان قانون الصيدلة رقم 127 هو القانون الوحيد الذي يعطي الحق لرئيس الوزراء او وزير الصحة في رفع سعر الدواء ، ولو لم يكن هناك رقابة وسيطرة على قطاع الدواء لانفرط عقده.

وكشف الوزير عن وجود خطط لتطوير صناعة الدواء داخل وخارج مصر ولأول مرة ننشئ مصنعين في أفريقيا لصناعة الدوء.





وبدروه قال الدكتور شريف ابو النجا، رئيس المجلس الاستشاري للتنمية المجتمعية التابع لرئيس الجمهورية، انه يجب الا يكونا قطاعي الصحة والتعليم فى مصر سلعا تباع وتشترى، كما يجب ان تشارك منظمات المجتمع المدني فى دعم التعليم والصحة للنهوض بهما.







